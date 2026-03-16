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Trend do Asa Noturna: saiba quem é personagem e como fazer vídeo com IA

Conteúdos que usam inteligência artificial para criar fantasias digitais têm viralizado no TikTok e no Instagram

Zero Hora

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@dannymosc / @maggieverso / @rfaro_/TikTok / Reprodução
Na trend, usuários aparecem fantasiados de Asa Noturna.

Uma trend inspirada no personagem Asa Noturna tem viralizado nas redes sociais. Em vídeos no TikTok e no Instagram, usuários e até animais de estimação aparecem "vestidos" com a armadura do herói. 

Os conteúdos são gerados a partir de aplicativos que trabalham com inteligência artificial (veja o passo a passo abaixo). O resultado são vídeos em uma estética mais escura, com os usuários fantasiados de Asa Noturna.

Quem é Asa Noturna?

Asa Noturna, ou Nightwing em inglês, é um herói da DC Comics. Seu alter ego é Dick Grayson. Ele foi o primeiro Robin, parceiro de Batman e, após deixar o posto de ajudante, começou a aparecer como Asa Noturna. 

Segundo o portal Omelete, Dick foi introduzido nos quadrinhos da HQ Detective Comics #38, em 1940. Na trajetória, ele foi responsável por fundar a Turma Titã. O grupo surgiu na década de 1960, composto por Robin, Kid Flash (parceiro do Flash) e Aqualad (do Aquaman), unindo-se depois à Moça-Maravilha (parceira da Mulher-Maravilha).

Como participar da trend

Para participar da trend, o usuário precisa empenhar certa habilidade com as ferramentas. 

Conforme o portal TechTudo, é necessário utilizar dois aplicativos no celular: Gemini Google, para criar a imagem, e RoboNeo, para sincronizar o vídeo. Esse último tem limitações, podendo exigir que seja feita uma assinatura mensal. 

⚠️ Antes de iniciar o passo a passo abaixo, baixe um dos vídeos da trend (este, por exemplo: tiktok.com/@dannymosc/video/7611210045799337238) e também faça um print da parte em que aparece a fantasia.

Confira o passo a passo

  1. Abra o Gemini e toque em "Criar imagem". Insira uma foto sua da cintura para cima e o print do vídeo da trend;
  2. Digite o prompt: Coloque a pessoa da primeira foto com a fantasia da segunda foto, mantenha o mesmo cenário e mude a iluminação. Salve a imagem que foi gerada;
  3. Abra o RoboNeo e clique em "Sincronização de movimento com um toque". No ícone de imagem, adicione a foto gerada pelo Gemini. E, no ícone de vídeo, insira o vídeo da trend;
  4. Na aba "Model", selecione vídeo e coloque na opção "Kling 3.0". Por fim, clique na seta roxa e aguarde o conteúdo ser gerado.

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