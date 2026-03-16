Segundo o portal Omelete, Dick foi introduzido nos quadrinhos da HQ Detective Comics #38, em 1940. Na trajetória, ele foi responsável por fundar a Turma Titã. O grupo surgiu na década de 1960, composto por Robin, Kid Flash (parceiro do Flash) e Aqualad (do Aquaman), unindo-se depois à Moça-Maravilha (parceira da Mulher-Maravilha).