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Quem vai ganhar o "BBB 26"? Vote na enquete

11 participantes ainda estão na disputa pelo prêmio que pode chegar a R$ 5,5 milhões

Zero Hora

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Globo/Divulgacao
Há 11 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 5 milhões no "BBB 26".

O Big Brother Brasil 26 ainda tem 11 participantes na disputa pelo prêmio que pode chegar a R$ 5,5 milhões. 

Além de Ana Paula Renault, consagrada a líder da semana na noite de quinta-feira (26), ainda estão na casa mais vigiada do Brasil: Alberto Cowboy, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Leandro, Marciele, Milena, Samira e Solange Couto. 

O reality show termina no dia 22 de abril, após cem dias no ar. Nesta sexta-feira (27), haverá uma nova formação de paredão para definir o top 10 da temporada. O anjo é autoimune — a prova será disputada ao longo do dia.

A eliminação será no próximo domingo (29). No mesmo dia, haverá uma nova prova do líder e, na sequência, mais uma formação de paredão, com eliminação na terça-feira (31) novamente.

Na reta final do reality, Zero Hora realiza uma enquete para medir a temperatura do público sobre o grande vencedor do BBB 26. Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a Globo. 

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