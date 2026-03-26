Quem pode receber o PIS/Pasep 2026? Veja regras sobre o abono salarial

O abono salarial do PIS/Pasep 2026 já começou a ser depositado para trabalhadores que atuaram de carteira assinada (CLT) ou como servidores públicos por pelo menos 30 dias em 2024.
Quem está inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que recebeu, no ano-base, remuneração mensal de até R$ 2.765,92, também terá direito ao benefício.
Além disso, o empregador precisa ter enviado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Caso essas regras não sejam cumpridas, o pagamento não é realizado.
Como é feito o pagamento do PIS/Pasep?
Os pagamentos seguem o cronograma do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e os valores são depositado automaticamente para quem tem conta na Caixa Econômica Federal (PIS) e no Banco do Brasil (Pasep).
Para saber se terá direito ao benefício, o cidadão deverá consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br. É preciso ter a senha do portal, utilizando o número do CPF e algum fator de identificação de segurança, como a biometria.
Calendário de pagamentos do abono salarial
Os pagamentos para beneficiários nascidos em janeiro começaram em 16 de fevereiro. O calendário segue um cronograma definitivo, sempre no dia 15 de cada mês. Caso essa data caia em um fim de semana ou em feriados, como ocorreu em fevereiro e março, os trabalhadores recebem o benefício no primeiro dia útil seguinte. Essa lógica irá se repetir em agosto (veja o calendário de pagamentos abaixo).
- Nascidos em março e abril: 15/04
- Nascidos em maio e junho: 15/05
- Nascidos em julho e agosto: 15/06
- Nascidos em setembro e outubro: 15/07
- Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (dia 15 cai em um domingo)
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
- Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com gov.br";
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Em seguida, clique em "Abono Salarial";
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
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