Quem pode receber o PIS/Pasep 2026? Veja regras sobre o abono salarial

Os pagamentos para beneficiários nascidos em janeiro começaram em 16 de fevereiro. O calendário segue um cronograma definitivo, sempre no dia 15 de cada mês. Caso essa data caia em um fim de semana ou em feriados, como ocorreu em fevereiro e março, os trabalhadores recebem o benefício no primeiro dia útil seguinte. Essa lógica irá se repetir em agosto (veja o calendário de pagamentos abaixo).