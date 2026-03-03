A influenciadora Emilly Vick, 24 anos, integrante do grupo Dos Rosa, relatou nas redes sociais que está na Tailândia sem conseguir retornar ao Brasil.
Ela viajou ao país para a lua de mel com seu marido, Leozin, mas afirmou que a escalada dos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã afetou o trajeto da volta.
Em vídeo publicado no Instagram na última segunda-feira (2), Emilly contou que ela, o marido, a irmã e o cunhado estão no país asiático aguardando uma alternativa segura para retornar.
De acordo com a influenciadora, os voos da Tailândia para o Brasil costumam fazer escala em Doha, no Catar. Com o local afetado pela guerra e o tráfego aéreo interrompido, o grupo ficou impossibilitado de embarcar no trajeto previsto.
"A gente está preso na Ásia. Não estamos conseguindo voltar para o Brasil porque vocês sabem que está acontecendo uma guerra e todas as nossas conexões para voltar passam por onde o conflito está acontecendo, que no caso é Doha, no Catar", disse.
Quem é Emilly Vick
A mineira é conhecida por administrar o grupo Dos Rosa, sucesso nas redes sociais desde 2020 com conteúdos para o público infanto-juvenil.
O grupo conta com o marido Leozin, a irmã Katlen, o cunhado Void e o amigo Robson. Para simbolizar a união, todos os integrantes pintam o cabelo com a cor rosa.
O canal no YouTube tem quase 30 milhões de seguidores. Neles, são publicados diversos "desafios" que os integrantes participam, como por exemplo comer alimentos da mesma cor o dia inteiro, gincanas e dinâmicas de casal.
Em 2024, ela liderou o ranking de youtubers que mais cresceu em um ano, superando nomes como Casimiro Miguel, por exemplo.
A influenciadora tem 11 milhões de seguidores no Instagram e 26,6 milhões no TikTok.
Em 2025, segundo reportagem da CNN Brasil, Emilly emplacou quatro músicas no top 10 de faixas pop mais ouvidas no YouTube: Funk dos Rosa, Duas Princesas, Vingança e Amizade ou Paixão.
Possível rota pela China
Segundo Emilly e Leozin, existe a possibilidade de retorno ao Brasil por meio de um voo alternativo passando pela China. No entanto, não há disponibilidade para todos embarcarem.
Por isso, o grupo decidiu priorizar a volta de Katlen, irmã de Emilly, que está grávida.
"Nessa viagem veio literalmente o grupo Dos Rosa todo. Sobrou uma única alternativa de três pessoas voltarem para o Brasil. Deixamos a Katlen ir para o Brasil porque ela está grávida", justificou.
Enquanto parte da família deve retornar nos próximos dias, o restante do grupo permanecerá por mais tempo na Ásia, aguardando uma rota considerada segura para a viagem de volta ao país.
A viagem foi organizada para celebrar o casamento de Emilly e Leozin, realizado em 15 de fevereiro. O embarque para a lua de mel ocorreu no dia 20.