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Quase R$ 44 bilhões em prêmios: saiba curiosidades dos 30 anos da Mega-Sena

Sorteio já movimentou R$ 115,2 bilhões desde 1996

Zero Hora

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Mateus Bruxel/Agencia RBS
Mega da Virada de 2025 pagou R$ 1 bilhão.

A Mega-Sena, loteria mais popular do Brasil, completa 30 anos nesta terça-feira (11) com números bilionários. Desde o primeiro sorteio, realizado em 11 de março de 1996, as apostas movimentaram R$ 115,2 bilhões, segundo a Caixa Econômica Federal. As informações são do g1.

Desse total, R$ 43,8 bilhões foram pagos em prêmios aos apostadores. O valor é ligeiramente inferior ao montante destinado a repasses sociais a partir da arrecadação com as apostas, que soma cerca de R$ 46 bilhões.

De acordo com Renato Siqueira, diretor-presidente da Caixa Loterias, em entrevista ao g1, 980 apostas já conquistaram prêmios milionários na Mega-Sena desde a criação da loteria.

O maior valor pago em um concurso regular, sem considerar a Mega da Virada, foi de R$ 317,8 milhões. O prêmio saiu no dia 1º de outubro de 2022 e uma das apostas foi feita pela internet em Caxias do Sul.

O primeiro sorteio

A história da Mega-Sena começou em 11 de março de 1996. Naquele dia, foi realizado o primeiro sorteio da loteria, com prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

As dezenas sorteadas foram 04, 05, 30, 33, 41 e 52. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio acumulou para R$ 1,7 milhão no concurso seguinte.

Ao longo das últimas décadas, a arrecadação da Mega-Sena cresceu de forma significativa. No início dos anos 2000, os concursos movimentavam valores relativamente baixos em comparação aos atuais. Um exemplo é o concurso 500, realizado em 2003, que arrecadou R$ 3,9 milhões.

Dez anos depois, os valores já superavam R$ 40 milhões por sorteio. Em 2025, os concursos regulares passaram a ultrapassar R$ 50 milhões em arrecadação, segundo a Caixa.

Na edição mais recente da Mega da Virada, o volume de apostas atingiu um recorde de R$ 3,05 bilhões.

Os maiores prêmios da Mega da Virada

Os concursos especiais da Mega da Virada concentram, com folga, os maiores prêmios já pagos pela loteria. Em 2025, pela primeira vez, o valor destinado ao prêmio principal superou a marca de R$ 1 bilhão.

Confira os maiores prêmios já pagos na modalidade:

  • 2025: R$ 1,09 bilhão
  • 2024: R$ 635,4 milhões
  • 2023: R$ 588,8 milhões
  • 2022: R$ 541,9 milhões
  • 2021: R$ 378,1 milhões
  • 2020: R$ 325,2 milhões
  • 2019: R$ 304,2 milhões
  • 2018: R$ 302,5 milhões
  • 2017: R$ 306,7 milhões
  • 2014: R$ 263,2 milhões

As chances de ganhar

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Na aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar os seis números sorteados é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.

Já nas apostas com 20 números, a probabilidade aumenta para uma em 1.292. O custo, porém, também cresce significativamente: esse tipo de jogo custa R$ 232,5 mil.

Os números mais sorteados

Entre todas as dezenas sorteadas ao longo da história da Mega-Sena, o número 10 aparece como o mais frequente, com 352 ocorrências.

Na sequência está o número 53, que já foi sorteado 340 vezes. Veja os dez números mais sorteados:

  • 10 — 352 vezes
  • 53 — 340 vezes
  • 37 — 325 vezes
  • 5 — 323 vezes
  • 34 — 321 vezes
  • 33 — 319 vezes
  • 38 — 319 vezes
  • 27 — 318 vezes
  • 32 — 317 vezes
  • 46 — 315 vezes

Estados com mais apostas premiadas

Os Estados do Sudeste concentram a maior parte dos bilhetes premiados na história da Mega-Sena, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal, que também considera os resultados da Mega da Virada.

São Paulo lidera o ranking nacional, com 312 apostas vencedoras. O Rio Grande do Sul é o sexto colocado. Confira os dez estados com mais prêmios máximos:


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