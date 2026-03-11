Quase R$ 44 bilhões em prêmios: saiba curiosidades dos 30 anos da Mega-Sena

Desse total, R$ 43,8 bilhões foram pagos em prêmios aos apostadores. O valor é ligeiramente inferior ao montante destinado a repasses sociais a partir da arrecadação com as apostas, que soma cerca de R$ 46 bilhões.
De acordo com Renato Siqueira, diretor-presidente da Caixa Loterias, em entrevista ao g1, 980 apostas já conquistaram prêmios milionários na Mega-Sena desde a criação da loteria.
O maior valor pago em um concurso regular, sem considerar a Mega da Virada, foi de R$ 317,8 milhões. O prêmio saiu no dia 1º de outubro de 2022 e uma das apostas foi feita pela internet em Caxias do Sul.
O primeiro sorteio
A história da Mega-Sena começou em 11 de março de 1996. Naquele dia, foi realizado o primeiro sorteio da loteria, com prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.
As dezenas sorteadas foram 04, 05, 30, 33, 41 e 52. Nenhum apostador acertou os seis números, e o prêmio acumulou para R$ 1,7 milhão no concurso seguinte.
Ao longo das últimas décadas, a arrecadação da Mega-Sena cresceu de forma significativa. No início dos anos 2000, os concursos movimentavam valores relativamente baixos em comparação aos atuais. Um exemplo é o concurso 500, realizado em 2003, que arrecadou R$ 3,9 milhões.
Dez anos depois, os valores já superavam R$ 40 milhões por sorteio. Em 2025, os concursos regulares passaram a ultrapassar R$ 50 milhões em arrecadação, segundo a Caixa.
Na edição mais recente da Mega da Virada, o volume de apostas atingiu um recorde de R$ 3,05 bilhões.
Os maiores prêmios da Mega da Virada
Os concursos especiais da Mega da Virada concentram, com folga, os maiores prêmios já pagos pela loteria. Em 2025, pela primeira vez, o valor destinado ao prêmio principal superou a marca de R$ 1 bilhão.
Confira os maiores prêmios já pagos na modalidade:
As chances de ganhar
A probabilidade de ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Na aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar os seis números sorteados é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.
Já nas apostas com 20 números, a probabilidade aumenta para uma em 1.292. O custo, porém, também cresce significativamente: esse tipo de jogo custa R$ 232,5 mil.
Os números mais sorteados
Entre todas as dezenas sorteadas ao longo da história da Mega-Sena, o número 10 aparece como o mais frequente, com 352 ocorrências.
Na sequência está o número 53, que já foi sorteado 340 vezes. Veja os dez números mais sorteados:
- 10 — 352 vezes
- 53 — 340 vezes
- 37 — 325 vezes
- 5 — 323 vezes
- 34 — 321 vezes
- 33 — 319 vezes
- 38 — 319 vezes
- 27 — 318 vezes
- 32 — 317 vezes
- 46 — 315 vezes
Estados com mais apostas premiadas
Os Estados do Sudeste concentram a maior parte dos bilhetes premiados na história da Mega-Sena, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal, que também considera os resultados da Mega da Virada.
São Paulo lidera o ranking nacional, com 312 apostas vencedoras. O Rio Grande do Sul é o sexto colocado. Confira os dez estados com mais prêmios máximos:
- São Paulo: 312
- Rio de Janeiro: 156
- Minas Gerais: 146
- Paraná: 112
- Distrito Federal: 61
- Rio Grande do Sul: 60
- Bahia: 59
- Goiás: 54
- Santa Catarina: 38
- Pernambuco: 36