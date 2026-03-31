Quando é o 5° dia útil de abril? Saiba quando os salários serão pagos

Devido ao feriado da Sexta-Feira Santa, a contagem para o depósito do salário de março sofre uma alteração: o quinto dia útil do mês de abril, que começa na próxima quarta-feira (1°), será na próxima terça-feira (7).
Segundo estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento ao trabalhador deve ocorrer, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Entram no cálculo do quinto dia útil os dias de semana e sábados, mas não os domingos e feriados.
Quando é o 5° dia útil de abril?
Seguindo os critérios da contagem, o quinto dia útil de abril cai na próxima terça-feira (7).
- 1º dia útil: 1° de abril (quarta-feira)
- 2º dia útil: 2 de abril (quinta-feira)
- 3 de abril (Sexta-Feira Santa): feriado (não entra na contagem)
- 3º dia útil: 4 de abril (sábado)
- 4º dia útil: 6 de abril (segunda-feira)
- 5º dia útil: 7 de abril (terça-feira)
Mesmo para empregados que trabalhem aos domingos, o pagamento não é antecipado, uma vez que a legislação não considera o domingo como dia útil para fins de contagem de prazo.
O que fazer se o salário atrasar?
Caso o empregador não realize o pagamento até o dia 7 de abril, o artigo 459 da CLT prevê mecanismos de proteção ao trabalhador: o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pode aplicar multa de R$ 176,03 por trabalhador prejudicado e o empregado tem o direito de cobrar judicialmente o valor devido com as devidas correções.
Em situações de atrasos recorrentes, a Justiça do Trabalho entende que há descumprimento contratual grave, permitindo que o trabalhador encerre o vínculo mantendo todos os direitos rescisórios, como se fosse demitido sem justa causa.
Impacto nos benefícios e impostos
Vale lembrar que o calendário do quinto dia útil também serve de referência para o planejamento de obrigações como o Imposto de Renda 2026 e o recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família.
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