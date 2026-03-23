Quais são os feriados de abril? Veja as datas

Em abril de 2026, o calendário brasileiro traz dois importantes feriados nacionais que costumam impactar a rotina e o planejamento da população.
Logo no início do mês, no dia 3, ocorre a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), uma data de tradição religiosa significativa. Já mais adiante, no dia 21, é celebrado o feriado de Tiradentes, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes do movimento revolucionário brasileiro conhecido como Inconfidência Mineira.
Lista de feriados de abril
No estado do Rio de Janeiro, em 23 de abril é feriado devido às comemorações do Dia de São Jorge.
Quais os feriados nacionais em 2026?
O calendário de feriados no Brasil ainda prevê oito folgas caindo em dias de semana em 2026. A Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) ocorrerá em 3 de abril, seguida por Tiradentes, em 21 de abril, uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira.
No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e Finados, em 2 de novembro, serão comemorados em segundas-feiras.
Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, acontecerão em sextas-feiras.
Abril
- Paixão de Cristo (3/4): sexta-feira
- Tiradentes (21/4): terça-feira
Maio
- Dia do Trabalhador (1º/5): sexta-feira
Setembro
- Dia da Independência (7/9): segunda-feira
Outubro
- Nossa Senhora Aparecida (12/10): segunda-feira
Novembro
- Dia de Finados (2/11): segunda-feira
- Proclamação da República (15/11): domingo
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11): sexta-feira
Dezembro
- Natal (25/12): sexta-feira
O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.
Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.