Por que o story de Selena Gomez apareceu amarelo no Instagram? Entenda

Na tarde desta terça-feira (3), internautas notaram que o círculo ao redor dos stories no Instagram da cantora Selena Gomez estava amarelo, acompanhado de um novo aviso de "amigos secretos". A artista é a mulher mais acompanhada da plataforma, com cerca de 415 milhões de seguidores.
Acostumados com o círculo rosa (que indica que o story é público) ou o verde (que limita o story a ser visto por amigos próximos do perfil), os fãs artista se surpreenderam com a nova configuração. Rapidamente, eles levaram seus questionamentos para a internet.
Por que o story estava amarelo?
A cor amarela no story de Selena representa um recurso promocional do Instagram, e não é uma nova atualização. A própria Selena Gomez resolveu o mistério ao explicar que o círculo amarelo é fruto de um recurso criado pela plataforma.
A função foi desenvolvida para promover o lançamento do podcast Friends Keep Secrets (Amigos Guardam Segredos, em português), de Benny Blanco, marido da cantora. O aviso de "amigos secretos" se relaciona ao nome do podcast.
Em parceria com Blanco, o rapper Lil Dicky (Dave Burd) e sua esposa Kristin Batalucco também apresentam o podcast. Nele, os três conversam sobre diversos temas. O último momento viral do Friends Keep Secrets ocorreu no primeiro episódio, lançado na semana passada, quando Benny Blanco tentou captar o som de gases no microfone e apareceu com os pés sujos, deitado no sofá.
Mais cedo, nesta terça-feira (3), o perfil do Instagram postou um story, de cor rosa, que marcava os perfis de Benny, Selena e Lil Dicky, já provocando os internautas sobre o mistério.
*Produção: Laura Bender