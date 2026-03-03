Por que o story de Selena Gomez apareceu amarelo no Instagram? Entenda

Em parceria com Blanco, o rapper Lil Dicky (Dave Burd) e sua esposa Kristin Batalucco também apresentam o podcast. Nele, os três conversam sobre diversos temas. O último momento viral do Friends Keep Secrets ocorreu no primeiro episódio, lançado na semana passada, quando Benny Blanco tentou captar o som de gases no microfone e apareceu com os pés sujos, deitado no sofá.