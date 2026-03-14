Por que 14 de março é o Dia do Pi? Veja a origem e curiosidades sobre o número π

O dia 14 de março pode parecer apenas mais uma data comum no calendário. Para estudantes, pesquisadores e entusiastas da matemática, porém, ele tem um significado especial: é o Dia do Pi (π), número fundamental para a ciência e para diversas aplicações do cotidiano.
O π é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Independentemente do tamanho do círculo, o resultado dessa divisão será sempre o mesmo: aproximadamente 3,14159. Por ser um número irracional, ele possui infinitas casas decimais sem repetição de padrões.
A escolha da data está relacionada ao formato de calendário utilizado em países como os Estados Unidos, em que o mês aparece antes do dia. Assim, 14 de março é escrito como 3/14, correspondendo aos primeiros dígitos da constante.
A data também costuma ser celebrada de forma curiosa em países de língua inglesa. Em inglês, a pronúncia de “pi” é igual à de “pie”, que significa torta. Por isso, escolas e universidades frequentemente comemoram o dia com tortas e atividades relacionadas à matemática.
Além da relação com o famoso número, o dia 14 de março também reúne outras coincidências marcantes para a ciência. A data marca o aniversário do físico Albert Einstein e do astronauta Frank Borman, comandante da Apollo 8, a primeira missão tripulada dos Estados Unidos a orbitar a Lua, em 1968. Já em 2018, o dia ficou marcado pela morte do físico britânico Stephen Hawking, referência mundial em cosmologia.
História do número π
O estudo do número π não é recente. Registros históricos indicam que civilizações antigas, como os egípcios, já utilizavam aproximações desse valor por volta de 1650 a.C. Mesmo com o avanço da tecnologia, o número ainda não foi completamente calculado. Com o auxílio de supercomputadores, cientistas já determinaram trilhões de dígitos, mas a sequência continua infinita.
Embora muitas vezes seja lembrado apenas nas aulas de matemática, o π tem papel essencial em diversas áreas do conhecimento. Ele está presente em cálculos utilizados na engenharia, na física, na tecnologia e em diferentes sistemas de medição.
No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) utiliza constantes matemáticas como o π em atividades científicas fundamentais, como a calibração de instrumentos, o desenvolvimento de padrões de medição e pesquisas nas áreas de materiais, energia e saúde. Esses estudos ajudam a garantir a confiabilidade das medições utilizadas pela indústria e pela sociedade.
Segundo a diretora de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia do Inmetro, Danielle Assafin, a metrologia transforma o rigor matemático em confiança social:
— Ao celebrarmos o Dia do Pi, reafirmamos que a matemática é o alicerce da qualidade e da inovação, assegurando medições rastreáveis que promovem a competitividade da indústria e a equidade nas relações de consumo.
Em 2019, o 14 de março também foi instituído pela Unesco como o Dia Internacional da Matemática, reforçando a importância dessa área do conhecimento para o desenvolvimento científico, a inovação e a melhoria da qualidade de vida.