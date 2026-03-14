Por que 14 de março é o Dia do Pi? Veja a origem e curiosidades sobre o número π

Além da relação com o famoso número, o dia 14 de março também reúne outras coincidências marcantes para a ciência. A data marca o aniversário do físico Albert Einstein e do astronauta Frank Borman, comandante da Apollo 8, a primeira missão tripulada dos Estados Unidos a orbitar a Lua, em 1968. Já em 2018, o dia ficou marcado pela morte do físico britânico Stephen Hawking, referência mundial em cosmologia.