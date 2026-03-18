Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade na tarde desta quarta-feira

Usuários relataram problemas ao tentarem realizar pagamentos por Pix na tarde desta quarta-feira (18). Segundo o site Downdetector, que monitora relatos de instabilidade, o pico de 928 reclamações foi atingido por volta das 15h.
50% dos usuários relataram terem problemas para realizar transferências via Pix, enquanto 33% reclamaram sobre a recepção dos pagamentos e 17% registraram reclamação sobre o QR Code. Uma parte significativa das reclamações é referente aos bancos Nubank e PicPay.
De acordo com o Nubank, "houve uma instabilidade temporária, que está integralmente solucionada".
O Itaú e Banco do Brasil não apresentaram instabilidade.