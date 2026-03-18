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Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade na tarde desta quarta-feira

Site de monitoramento registrou pico de 963 reclamações às 15h

Zero Hora

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Bruno Peres/Agência Brasil/Divulgação
Nas redes sociais, usuários reclamam de problemas ao realizar a transação.

Usuários relataram problemas ao tentarem realizar pagamentos por Pix na tarde desta quarta-feira (18). Segundo o site Downdetector, que monitora relatos de instabilidade, o pico de 928 reclamações foi atingido por volta das 15h.

Reprodução/Downdetector
Site de monitoramento Downdetector registrou 928 reclamações.

50% dos usuários relataram terem problemas para realizar transferências via Pix, enquanto 33% reclamaram sobre a recepção dos pagamentos e 17% registraram reclamação sobre o QR Code. Uma parte significativa das reclamações é referente aos bancos Nubank e PicPay. 

De acordo com o Nubank, "houve uma instabilidade temporária, que está integralmente solucionada". 

O Itaú e Banco do Brasil não apresentaram instabilidade. 

Reprodução/Nubank
O banco Nubank registrou falha no Pix na tarde desta quarta-feira (18).


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