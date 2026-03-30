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Pix fora do ar? Serviço de pagamento apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

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Diego/stock.adobe.com
Usuários reclamam de problemas ao realizar a transação eletrônica.

O Pix enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (30). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta do meio-dia. Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar o serviço de pagamento eletrônico.

O pico foi registrado às 12h04min, com mais de 170 reclamações. Por volta das 13h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava 126 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Reprodução/Downdetector
Pico de instabilidade do Pix foi registrado às 12h04min.

O Banco Central (BC), responsável pela operação do serviço, ainda não se manifestou sobre a instabilidade.

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