Pix fora do ar? Serviço de pagamento apresenta instabilidade nesta segunda-feira

O Pix enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (30). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta do meio-dia. Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar o serviço de pagamento eletrônico.
O pico foi registrado às 12h04min, com mais de 170 reclamações. Por volta das 13h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava 126 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
O Banco Central (BC), responsável pela operação do serviço, ainda não se manifestou sobre a instabilidade.