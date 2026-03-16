Pis/Pasep 2026: pagamento do abono salarial para nascidos em fevereiro começa nesta segunda-feira

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para trabalhadores e servidores públicos nascidos em fevereiro começa nesta segunda-feira (16).
O calendário foi definido em dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e estabelece datas fixas para os depósitos.
Quem tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil recebe o benefício automaticamente. Os valores para nascidos em dezembro e janeiro já estão disponíveis.
Quem tem direito
Para ter direito ao abono salarial, é necessário cumprir alguns requisitos:
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, no mínimo, 30 dias no ano-base utilizado para o cálculo do benefício. Esses dias podem ser consecutivos ou intercalados;
- Ter recebido, durante o ano-base de apuração (2024), remuneração mensal de até R$ 2.765,92;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no sistema eSocial.
Como consultar o PIS/Pasep?
Pela internet:
- Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com gov.br";
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Em seguida, clique em "Abono Salarial";
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Vale lembrar que trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Primeiro lote
No dia 16 de fevereiro, foi liberado o primeiro lote do abono salarial, totalizando R$ 2,5 bilhões, destinado aos trabalhadores nascidos em janeiro.
Do total, cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS foram contemplados, com pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal. Para esse grupo, foram liberados aproximadamente R$ 2,29 bilhões.
Também foram beneficiados 217,2 mil servidores públicos inscritos no Pasep. Os pagamentos, feitos pelo Banco do Brasil (BB), somaram R$ 301,9 milhões.
O valor do abono salarial em 2026 varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano-base 2024. O valor máximo é pago apenas a quem trabalhou durante todo o período, de janeiro a dezembro daquele ano.
Calendário do Pis/Pasep 2026
A seguir, veja o cronograma dos pagamentos mês a mês. Caso a data de caia em fim de semana ou feriado, como ocorre em fevereiro, março e agosto, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.
- Nascidos em janeiro: 16/02
- Nascidos em fevereiro: 16/03
- Nascidos em março e abril: 15/04
- Nascidos em maio e junho: 15/05
- Nascidos em julho e agosto: 15/06
- Nascidos em setembro e outubro: 15/07
- Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (dia 15 cai em um domingo)