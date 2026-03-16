PIS/Pasep 2026: como consultar o número do PIS pela Carteira de Trabalho Digital

Com o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep em pleno andamento, muitos trabalhadores buscam localizar o número do PIS para consultar o benefício. A informação é fundamental para verificar datas e valores disponíveis para saque neste ano.
O dado pode ser consultado de forma rápida e segura usando apenas o CPF. A ferramenta oficial para essa busca é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que centraliza os dados trabalhistas de forma acessível ao cidadão.
Como consultar o número do PIS pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na parte inferior da tela inicial, clique em "Contratos";
- Selecione qualquer um dos seus contratos de trabalho listados, seja o atual ou algum antigo;
- O número do PIS/Pasep será exibido no contrato, junto a outras informações como CNPJ do empregador, ocupação e data de admissão.
Além disso, também é possível conferir se o trabalhador receberá ou não o benefício no mesmo aplicativo. Para isso, o usuário deve acessar a aba "Benefícios", no menu inferior e clicar em "Abono Salarial", onde aparecerão as informações como o valor a ser pago, data e banco de pagamento.
Caso o cidadão não tenha acesso ao aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, também é possível verificar o número do PIS de outras formas, como:
- Aplicativo Caixa Trabalhador: acesse com seu CPF e senha; o número aparece logo na tela inicial;
- Canais de atendimento: ligue para a Central Alô Trabalho (158) ou para o Atendimento Caixa (0800 726 0207) com seus documentos em mãos;
- Documentos em papel: verifique sua Carteira de Trabalho física, extratos do FGTS ou o Cartão Cidadão;
- Agências da Caixa: vá presencialmente a uma unidade portando um documento oficial com foto para solicitar o número.
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