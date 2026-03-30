Viral

Mercado

Ouro hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Acompanhe os números em tempo real

Arethusa Dias

Arethusa Dias

Enviar email
Ouro se consolidou ao longo de séculos como um investimento seguro. DAVID GRAY / AFP

O mercado internacional do ouro opera praticamente 24 horas por dia devido à importância do ativo. O metal se consolidou ao longo de séculos como um investimento seguro, mas também sofre volatilidade em seu preço conforme fatores diversos que influenciam a economia mundial.

Por ser um bem escasso e de extração limitada, acaba sendo o investimento de escolha em momentos de alta de inflação e desvalorização de papel-moeda, como dólar ou euro, por exemplo. Isso porque o ativo é visto como uma reserva de valor, que pode gerar lucro quando comprado e vendido no momento certo, conforme a cotação em bolsas de mercadorias, que é informada em dólares.

Cotação do ouro ao vivo

Confira o gráfico do índice geral do ouro disponibilizado pela TradingView.

Preço do ouro

A aplicação de recursos no metal pode ser feita de diferentes formas. Conforme o professor do Programa de Pós-graduação profissional em Economia (PPECO) da UFRGS, Mauricio Weiss, há basicamente dois tipos de cotação do ouro. A primeira é a do metal como bem físico, que determina o valor de mercado do ouro utilizado para a fabricação de joias, componentes de equipamentos, entre outros usos. A segunda é a do produto negociado como contrato financeiro.

Em ambos os casos, a lei da oferta e da procura afeta diretamente o valor da mercadoria. Por isso, quando pessoas físicas e jurídicas passam a demandar a aplicação de recursos em ouro junto aos bancos e essas instituições buscam o metal ou contratos que dão garantia em ouro, essa pressão faz a cotação do produto subir.

Outro cenário que influencia a negociação é quando os bancos centrais de diferentes países procuram investir em reservas da mercadoria em lingotes (barras), o que também provoca uma valorização do ouro no mercado. Segundo Weiss, Rússia e China têm liderado movimentos como este recentemente, enquanto o Brasil, que não costumava investir no produto, agora conta com 4% nas reservas internacionais.

Investimento seguro

Ao contrário do papel-moeda, o ouro não está sujeito a políticas monetárias ou outros fatores econômicos, como a garantia de uma instituição financeira. Por isso, o investimento no metal é sinônimo de proteção do patrimônio em cenários adversos. O ativo costuma conservar o seu valor quando as moedas perdem poder de compra.

Além disso, como o ouro é negociado em dólar, o preço do produto tende a se valorizar acompanhando a moeda norte-americana, mesmo que a cotação esteja estável no mercado internacional. Isso acaba se tornando uma espécie de garantia ao investidor brasileiro em momentos de crise.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: