Ouro hoje: siga ao vivo o valor da cotação

A aplicação de recursos no metal pode ser feita de diferentes formas. Conforme o professor do Programa de Pós-graduação profissional em Economia (PPECO) da UFRGS, Mauricio Weiss, há basicamente dois tipos de cotação do ouro. A primeira é a do metal como bem físico, que determina o valor de mercado do ouro utilizado para a fabricação de joias, componentes de equipamentos, entre outros usos. A segunda é a do produto negociado como contrato financeiro.