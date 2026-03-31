"Muito orgulho do meu filho": pai reage a comentário ofensivo em live de maquiador e vídeo viraliza

— Eu não vou me colocar no nível de um agressor e agredir ele. Eu poderia ter feito isso, mas eu não o conheço, nunca vi esse camarada na vida. Mas independente, ele foi uma ferramenta que propiciou que a gente pudesse falar para mais gente que não é assim que se trata uma agressão — explicou (veja um trecho abaixo).