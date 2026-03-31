"Muito orgulho do meu filho": pai reage a comentário ofensivo em live de maquiador e vídeo viraliza

Um comentário deixado na live de um maquiador no TikTok acabou se transformando em uma lição de acolhimento que viralizou nas redes sociais. O influenciador Lucas Feldmann, 22 anos, de Porto Alegre, se maquiava ao vivo quando leu a mensagem de um usuário:
"Teu pai tem vergonha de você".
Sem rebater de imediato, ele pediu que os espectadores aguardassem e voltou, segundos depois, acompanhado do pai, Itamar Feldmann, que respondeu diretamente ao comentário (assista ao vídeo acima).
— Maurício, olha só, a vida vai te ensinar, talvez, com sorte, de um dia tu ter filhos (...). Eu tenho muito orgulho do meu filho, sou um pai extremamente realizado.
— O Lucas tem um talento. Isso aí é um dom que ele tem — complementou Itamar.
Repercussão nas redes sociais
O corte da live foi compartilhado nas redes sociais do maquiador, que possui mais de 140 mil seguidores no Instagram e 41,3 mil no TikTok.
Usuários elogiaram a postura do pai do jovem, com comentários como: "que lição de amor e respeito desse pai! COISA MAIS LINDA", "Atenção, todos os pais. Sejam assim. O mundo agradece", "Que o mundo seja ao menos 1% do que esse pai é".
Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta terça-feira (31), os dois falaram sobre a proporção que o vídeo tomou. Itamar explicou que a intenção foi responder ao autor do comentário sem agredi-lo.
— Eu não vou me colocar no nível de um agressor e agredir ele. Eu poderia ter feito isso, mas eu não o conheço, nunca vi esse camarada na vida. Mas independente, ele foi uma ferramenta que propiciou que a gente pudesse falar para mais gente que não é assim que se trata uma agressão — explicou (veja um trecho abaixo).
Na conversa, Lucas ressaltou que sempre teve apoio da família para ingressar no mundo da maquiagem e das produções artísticas:
— Meu pai já me ajudou em N vídeos, making off, tanto meu pai quanto a minha mãe já me ajudaram nas produções. Foi dessa forma que eu comecei a maquiagem.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular