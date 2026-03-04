Messi já tem substituto? Quem é Salvador Goñi, o argentino de quatro anos que viralizou ao pedir vaga na seleção

Futebol, assado e cumbia — não necessariamente nessa ordem. Dá para dizer que essa é a tríade do argentino que vai à cancha apoiar o time do coração. No caso do pequeno Salvador Goñi, ou Salvi, de apenas quatro anos, esse time é o Estudiantes de La Plata, tetracampeão da Copa Libertadores da América (1968, 1969, 1970 e 2009) e campeão Intercontinental (1968).
O "mini influencer", com 115 mil seguidores no TikTok e 177 mil no Instagram, tem feito sucesso ao combinar fofura com todos esses elementos pelos quais o argentino já é apaixonado.
No perfil, administrado pelo pai, Santiago, o conteúdo é variado: vai da rotina nos jogos do Estudiantes a momentos na praia, nos treinos de futebol (em que manda bem) e, claro, ao preparo de um glorioso assado.
A receita, que soma 12,7 milhões de visualizações no Instagram, é simples: matambrito, chorizo, carvão, salada e muito carisma.
Em outro vídeo, que virou sensação no TikTok, com 6,4 milhões de reproduções, Salvi cobra o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, por ainda não tê-lo convocado. Na sequência, justifica a cobrança com um potente chute de direita no ângulo.
Ao som de Toco y me voy, da banda argentina Bersuit Vergarabat, Salvador faz embaixadinhas, dá caneta e cobra penalidades com maestria.
— Papai, me leva ao Mundial. Sei que venceremos — garante.
E não para por aí. Tem receita de torta frita, pizzas, milanesa e pasta frola, uma torta doce com massa quebradiça, tradicionalmente recheada com geleia de marmelo (doce de membrillo), uma das sobremesas mais tradicionais da Argentina.
Voltando ao futebol, o pequeno Salvador dá o tutorial completo de como ser um grande jogador. Em vídeo com mais de 500 mil reproduções no TikTok, ele ensina desde como engatilhar um chute poderoso, até como dominar a pelota no peito e sair jogando.
É bem verdade que a Scaloneta, como é apelidada a atual formação da seleção argentina, vive grande fase: é a atual campeã do mundo e da Copa América. E, se depender do pequeno Salvi, seguirá assim nas próximas Copas do Mundo. Mas, antes, é preciso terminar o jardim — que, aliás, começou nesta terça-feira (3)!