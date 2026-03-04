Messi já tem substituto? Quem é Salvador Goñi, o argentino de quatro anos que viralizou ao pedir vaga na seleção

Futebol, assado e cumbia — não necessariamente nessa ordem. Dá para dizer que essa é a tríade do argentino que vai à cancha apoiar o time do coração. No caso do pequeno Salvador Goñi, ou Salvi, de apenas quatro anos, esse time é o Estudiantes de La Plata, tetracampeão da Copa Libertadores da América (1968, 1969, 1970 e 2009) e campeão Intercontinental (1968).