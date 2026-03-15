Menino leva R$ 30 mil à escola e surpreende colegas e professores

Um menino de sete anos chamou a atenção dos colegas em uma escola de Osnabrück, no noroeste da Alemanha, ao aparecer na sala de aula com um maço de dinheiro que somava 5 mil euros (cerca de R$ 30,2 mil).
O episódio aconteceu na quarta-feira (12) e foi descrito pela polícia em tom bem-humorado: segundo as autoridades, o "rapazinho" chegou à escola carregando uma "bagagem valiosa".
Popular entre os colegas
Acionada, a polícia constatou que o menino havia encontrado o dinheiro em casa, dentro de um envelope. A quantia tinha sido retirada pelos pais do garoto, que pretendiam usá-la para comprar um carro.
"Mas a compra do carro teve que esperar. Essas adoráveis notas de dinheiro deveriam primeiro ser admiradas pelos coleguinhas. E foi assim que o envelope foi parar na mochila do garoto, rendendo-lhe popularidade instantânea na escola", informa a polícia.
Algumas notas circularam entre os alunos, passando de mão em mão, até chamarem a atenção do professor. Por precaução, ele decidiu acionar a polícia.
"Os agentes da lei chegaram e logo esclareceram o caso. As notas voltaram todas ao envelope e foram devolvidas aos pais. Nada aconteceu. Pais felizes, filho feliz, coleguinhas extasiados."