Mega-Sena sorteia R$ 45 milhões nesta quinta; saiba como apostar 

Nesta quinta-feira (5) será sorteado o concurso 2.980 da Mega-Sena. O prêmio inicial é de R$ 45 milhões e o sorteio está marcado para às 21h.
As apostas podem ser feitas até às 20h nas lotéricas credenciadas na Caixa espalhadas em todo o país ou pelos canais online oficiais.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
Como apostar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças, quintas e sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira o passo a passo:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.
Bolão
O Bolão Caixa permite que o apostador participe de apostas em grupo. Para isso, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar o serviço ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6.
Probabilidade
As chances de vitória em cada concurso dependem da quantidade de dezenas escolhidas e do tipo de aposta realizada.
Em um jogo simples, com seis dezenas — que custa R$ 6 — a probabilidade de conquistar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, conforme dados da Caixa.
Já em uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo permitido, cujo valor é de R$ 232.560,00, a chance de acertar o prêmio principal sobe para 1 em 1.292, também segundo a instituição.
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