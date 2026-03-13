Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões neste sábado; veja como apostar e os números mais sorteados na história do concurso

Neste sábado (14) será sorteado o concurso 2.984 da Mega-Sena. O prêmio acumulado é de R$ 75 milhões e o sorteio está marcado para às 21h.
As apostas podem ser feitas até às 20h nas lotéricas credenciadas na Caixa espalhadas em todo o país ou pelos canais online oficiais. No sorteio do concurso 2983, da última quinta-feira (12), nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até às 20h30min, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2983
As dezenas sorteadas na Mega-Sena foram:
- 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
Premiação da Mega Sena
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 68.098,14
- 4 acertos: 2957 apostas ganhadoras, R$ 1.328,62
- Estimativa para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00
Como jogar na Mega Sena online
A Mega Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa. Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Para apostar, existem alguns pré-requisitos: ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas.
Como jogar na Mega-Sena online
Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.
Os números mais sorteados
Entre todas as dezenas sorteadas ao longo da história da Mega-Sena, o número 10 aparece como o mais frequente, com 352 ocorrências.
Na sequência está o número 53, que já foi sorteado 340 vezes. Veja os dez números mais sorteados:
- 10 — 352 vezes
- 53 — 340 vezes
- 37 — 325 vezes
- 5 — 323 vezes
- 34 — 321 vezes
- 33 — 319 vezes
- 38 — 319 vezes
- 27 — 318 vezes
- 32 — 317 vezes
- 46 — 315 vezes
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