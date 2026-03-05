Lotofácil 3627 tem resultados revelados; confira

O sorteio do concurso 3627 da Lotofácil foi realizado nesta quarta-feira (4).
O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.
Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente.
Ainda, há o modo “Teimosinha”, que garante usar os mesmos números jogados por até 24 concursos consecutivos.
Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3627
Veja abaixo o resultado sorteado:
- 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.982.105,68
- 14 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 2.237,88
- 13 acertos: 15308 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 207077 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1207986 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Cidades Ganhadoras:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- CAMAPUA/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- MOSSORO/RN
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.
A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Saiba o passo a passo para acessar
Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.
Como funciona a premiação da Lotofácil
A Lotofácil distribui 43,35% do total arrecadado como prêmio bruto. Essa porcentagem é destinada para diferentes faixas de premiação:
- 15 acertos: recebe 62% do valor destinado à premiação;
- 14 acertos: recebe 13%;
- Demais acertos: os valores fixos são de R$ 30 (13 números), R$ 12 (12 números) e R$ 6 (11 números).
Nos concursos de final zero, o percentual para a primeira faixa de 15 acertos aumenta para 72%. Além disso, 15% da arrecadação é acumulada para o sorteio especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.
Sorteios da Lotofácil
A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.
Eles são realizados na cidade de São Paulo (SP). O Espaço da Sorte, onde ocorrem as extrações, fica localizado na Avenida Paulista.
Como jogar nas loterias da Caixa pela internet
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Passo a passo para jogar
- Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro
- Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras
- Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil
Quais as chances de ganhar na Lotofácil
A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Esse número diminui conforme mais números são selecionados na aposta.
Por exemplo, ao marcar 20 números, a chance de acertar a faixa principal sobe para 1 em 211, mas o valor da aposta também aumenta significativamente.
Confira a tabela de probabilidades e valores por aposta:
- 15 números: 1 em 3.268.760 | R$ 3
- 16 números: 1 em 204.298 | R$ 48
- 17 números: 1 em 24.035 | R$ 408
- 18 números: 1 em 4.006 | R$ 2.448
- 19 números: 1 em 843 | R$ 11.628
- 20 números: 1 em 211 | R$ 46.512
Bolão da Lotofácil
Outra opção popular é o Bolão da Lotofácil, que permite dividir custos e aumentar as chances de ganhar. Os bolões têm um valor mínimo de R$ 12, com cotas a partir de R$ 4, e podem incluir entre dois e cem participantes, dependendo da quantidade de números apostados.
Lotofácil da Independência
O sorteio especial da Lotofácil ocorre em setembro e oferece prêmios ainda maiores. O valor não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores com 15 acertos, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante, até a última faixa.
Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.
No último concurso especial, que ocorreu em 9 de setembro, foram sorteados R$ 202,5 milhões, com 86 apostas ganhadoras, sendo R$ 2,3 milhões para cada. No Rio Grande do Sul, duas apostas de Porto Alegre foram vencedoras.
Curiosidades sobre a Lotofácil
- A Lotofácil surgiu em 2003. O primeiro concurso foi realizado em 29 de setembro, no qual cinco ganhadores levaram R$ 49,8 mil cada
- Desde a sua criação, já foram realizados mais de 3 mil concursos
- A loteria já pagou R$ 27,5 bilhões em prêmios, uma média de R$ 8,5 milhões por concurso
- Houve 365 concursos acumulados na história, representando 11,26% do total. O maior número de acumulações consecutivas foi três concursos
- As 10 maiores premiações incluem valores de até R$ 202,5 milhões, valor que foi dividido no concurso 3190
- O menor prêmio foi de R$ 248,8 mil, no concurso inaugural.