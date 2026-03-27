"Hannah Montana": casa da série pode ser alugada por fãs; veja fotos 

Em meio às celebrações pelos 20 anos de Hannah Montana, sucesso da Disney, a famosa casa da personagem interpretada por Miley Cyrus será disponibilizada para locação por temporada. O anúncio foi feito na última quarta-feira (25) pelo Airbnb, que ficará responsável pelas reservas.
A empresa anunciou que a experiência será gratuita e terá vagas limitadas. Já é possível solicitar as reservas desde quinta-feira (26).
Ao todo, serão oferecidas apenas 10 estadias de uma noite, entre os dias 6 e 16 de abril. A acomodação permite a hospedagem de até quatro pessoas simultaneamente.
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Especial de 20 anos
Para celebrar os 20 anos da série, o Disney+ lançou na última terça-feira (24) um especial de cerca de uma hora, com Miley Cyrus revisitando a personagem que marcou o início de sua carreira.
No programa, a artista apresenta sucessos como The Climb e The Best of Both Worlds, tema de abertura da produção.
A pré-estreia reuniu parte do elenco original, incluindo Jason Earles (Jackson), Moisés Arias (Rico), Cody Linley (Jake), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley) e Shanica Knowles (Amber), além da própria Miley.