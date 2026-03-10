"Golpe do amor": quem é Felipe Heystee, influenciador que teve prisão decretada pela Justiça de SP 

O influenciador Luís Felipe de Oliveira, 21 anos, conhecido como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada na última quarta-feira (4) pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Detalhes do caso foram tornados públicos pela instituição na segunda-feira (9).
De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor Renan Mendes Rodríguez, Felipe teria criado um perfil falso nas redes sociais e aplicativos de mensagens para se passar por uma mulher e enganar um homem para obter dinheiro ao longo de um relacionamento virtual.
A prática é conhecida como "golpe do amor", onde criminosos criam relacionamentos virtuais falsos para conquistar a confiança das vítimas e obter dinheiro. Em mais de dois anos de conversas, Felipe teria causado a vítima um prejuízo de aproximadamente R$ 208 mil.
O caso
De acordo com as investigações, Felipe teria mantido contato com a vítima por redes sociais e aplicativos de mensagens, onde teria usado diferentes abordagens para convencê-la a realizar transferências bancárias ao longo do tempo.
"Ao longo de mais de dois anos de conversas, ele explorou a fragilidade emocional do homem para induzi-lo a realizar transferências bancárias e pagamentos sob diversos pretextos", destacou o Ministério Público.
No mesmo dia em que a prisão foi decretada (4 de março), a 1ª Vara Criminal de Cotia, na Grande São Paulo, recebeu a denúncia e tornou o influenciador réu pelo crime de estelionato cometido por meio de fraude eletrônica.
A pedido da Promotoria, a Justiça também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores até o limite do dano financeiro causado.
Ainda de acordo com o MP-SP, o influenciador estaria se aproveitando de sua visibilidade não só para essas práticas, mas também para difundir vídeos na internet com táticas sobre como obter dinheiro de forma fraudulenta.
Além da denúncia atual, Felipe também já teria sido mencionado em outras ocorrências envolvendo suspeitas de golpes virtuais e fraudes em plataformas digitais e casas de aposta.
Após as denúncias, as principais contas do influenciador foram deletadas, restando apenas um perfil secundário ativo no Instagram.
A reportagem da Quem buscou contatar o influenciador, mas não obteve retorno sobre um possível posicionamento.
Quem é Felipe Heystee
O influenciador ganhou visibilidade nas redes sociais após publicar vídeos ao lado de um morador de rua, afirmando ter oferecido apoio e incentivo para que ele iniciasse um processo de reabilitação.
Segundo o Ministério Público, Felipe tinha cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok. Atualmente, ele tem quase 460 mil na conta secundária do Instagram.
Nas plataformas digitais, ele costuma compartilhar sua rotina como criador de conteúdo, geralmente com vídeos de humor e situações do dia a dia.
Felipe ficou mais conhecido a partir de 2024, quando participou do rancho do influenciador Carlinhos Maia.
Nos últimos anos, Felipe também se envolveu em polêmicas, incluindo uma acusação de estelionato relacionada a uma parceria com uma loja de iPhones no início de sua trajetória como influenciador.
Na ocasião, Felipe afirmou que a situação foi resolvida por meio de acordos e reembolsos. Já em 2025, ele voltou a se manifestar nas redes sociais após receber críticas e novas acusações relacionadas à forma como monetizava seus conteúdos.