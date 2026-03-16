"Filho do Bruno Mars?": cantor reage à postagem que mostra semelhança entre ele e criança brasileira

A influenciadora Alessandra Santos, 29 anos, publicou um vídeo na última sexta-feira (13) e o conteúdo viralizou nas redes sociais. No reel do Instagram, Alessandra brinca com a semelhança de seu filho, Noah, três anos, com o cantor Bruno Mars (veja abaixo). As informações são do g1.
"POV: quando seu crush na adolescência é o Bruno Mars e você engravida", escreveu Alessandra.
Reação de Bruno Mars
O vídeo, que já ultrapassou 19 milhões de visualizações em três dias, chegou até o próprio Bruno Mars. O cantor reagiu ao comentar "wait 😳", expressão em inglês que significa "pera aí". O comentário tem mais de 820 mil curtidas na rede social.
Sonho de fã
A influenciadora disse que nunca iria imaginar que Bruno comentaria em uma publicação que era só uma brincadeira. Ela disse que "quando eu vi, até achei que era um fake. Estava na casa da minha avó, e ela até levou um susto com a minha reação. Eu tive até que tomar água com açúcar para me acalmar. É um sonho, né?"
Da ideia ao vídeo
A influenciadora ainda contou que a semelhança de Noah com Bruno Mars sempre foi notada por amigos e parentes. Quem teve a ideia do vídeo foi a filha mais velha de Alessandra, Yasmin, 11 anos.
Alessandra disse que sempre falaram para ela que o filho era muito parecido com Bruno. Ela achava legal a comparação porque "na gravidez do Noah eu ouvia muito as músicas".
A influenciadora chegou a dar uma pausa nas redes sociais por um tempo. Quando retornou ao Instagram, ela estava assistindo um clipe de uma música do cantor e pensou: "Olhei para o clipe, olhei para meu filho e falei: 'Gente, está muito parecido mesmo'. Aí minha filha falou: 'Vamos fazer um vídeo?'. Aí falei: 'Vamos'.".
A influenciadora ainda comentou que seu marido não se incomodou com o vídeo. Segundo Alessandra, ele não gosta de aparecer, mas ela está tentando convencê-lo a fazer um vídeo. "Ele gostou da repercussão e está achando legal, porque eu gosto muito da internet e tentei há um tempo trabalhar com isso", afirmou.
Alessandra finalizou ao falar que a família está feliz com a repercussão do vídeo e que Noah já tem um perfil próprio para a postagem de mais conteúdos.
A influenciadora contou que criou um perfil para o pequeno Noah nas redes "pois as pessoas estão pedindo e acredito que todo mundo vai gostar". Ela finalizou afirmando que "estamos muito felizes mesmo com isso. O Noah, que sempre foi mais tímido, já está amando tirar foto".