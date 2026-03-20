Um experimento tem chamado a atenção nas redes sociais ao mostrar que é possível fazer manteiga durante o treino de corrida. Quem topa participar do teste coloca creme de leite fresco e sal em uma embalagem plástica fechada, que é colocada dentro de uma mochila. Depois, é só sair para o exercício.
— Não basta correr mais, tem que fazer manteiga enquanto corre. O mundinho da corrida está cada dia mais tóxico — brincou a influenciadora Lara Santana em vídeo publicado no TikTok, participando da trend (veja abaixo).
Nos comentários da publicação, assim como de outras contas, os usuários se divertem. "Sabe o que é interessante? Em algum quilômetro, isso era chantilly", "olha, fiz essa manteiga na correria, viu" e "saiu para queimar caloria e criou caloria" são só algumas das "pérolas".
O experimento funciona porque, para se obter manteiga, basta bater o creme de leite (ou nata) até chegar ao ponto certo.
Especialista alerta para riscos
Embora o desafio mexa com a curiosidade e renda risadas, a engenheira de alimentos Bethania Brochier, professora de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Química na Unisinos, alerta que existem riscos.
Um deles se refere à temperatura. Durante e após a produção da manteiga, o ideal é não ter temperaturas elevadas, o que pode acontecer ao se estar na rua.
O frio ajuda a evitar a presença e a proliferação de microrganismos causadores de doenças.
— É muito arriscado fazer esse tipo de produto e depois ter uma gastroenterite ou algo assim — afirma Bethania.
A professora também ressalta os cuidados higiênico-sanitários necessários, que não costumam estar presentes no experimento, como:
- esterilização dos recipientes
- limpeza das mãos ou uso de luvas para manusear os produtos
- conhecimento da origem da embalagem que fica em contato com o creme de leite e, após, com a manteiga
O início da trend
Em vídeos em inglês, o experimento tem repercutido com nome de "butter run" ou "butter run challenge".
Segundo o jornal estadunidense New York Post, o desafio começou com o casal de corredores Libby Cope e Jacob Arnold, de Oregon (EUA). A ideia teria surgido quando Libby colocava leite cremoso em seu café, o que teria feito Jacob levantar a questão: se os dois corressem com aquele leite, será que o produto viraria manteiga?
À plataforma Runner's World, o casal contou que, antes de partir para a prática, pesquisou se era possível produzir manteiga em um saco plástico e também se, colocando a embalagem em um colete de corrida e saindo para correr, o experimento funcionaria.
Libby e Jacob utilizaram creme de leite. O resultado da experiência, publicado em vídeo em 25 de fevereiro, já soma milhares de visualizações no Instagram e no TikTok (confira abaixo).
Ao redor do mundo, outros corredores já testaram produzir sorvete e limonada durante as corridas.