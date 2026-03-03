Ex-BBB Fernanda Keulla revela novo relacionamento após ação publicitária com teste de gravidez

Após sugerir que estaria à espera do primeiro filho, a ex-BBB Fernanda Keulla, 39 anos, retornou às redes sociais nesta terça-feira (3) para esclarecer a situação e tornar público um novo relacionamento. A revelação — assim como o teste de gravidez compartilhado na última segunda-feira (2) — integra uma ação publicitária em parceria com um aplicativo de namoro.
— Gente, é muito doido isso. Eu estava muito ansiosa para vir aqui contar para vocês sobre essa minha nova fase. Sou muito reservada quanto à minha vida íntima, mas conheci uma pessoa muito especial, que reativou em mim o desejo de ter minha sonhada família — afirmou.
Na sequência, ela explicou que não está grávida e que a "nova fase" citada anteriormente diz respeito ao relacionamento que está vivendo atualmente.
— Apesar da minha vontade de conhecer alguém, eu tinha muito receio de onde poderia encontrar essa pessoa. Estava cansada de encontros que não davam certo, de pessoas desinteressantes e desalinhadas com o meu propósito — desabafou.
A influenciadora contou que conheceu o atual namorado por meio de um aplicativo de relacionamento. No início, o rapaz chegou a desconfiar que poderia se tratar de um "golpe", mas a situação foi esclarecida e os dois engataram o romance.
— O primeiro passo para a minha família foi dado — disse ela.
Fernanda venceu a edição de 2013 do Big Brother Brasil com 62,79% dos votos. Ela disputou a final com o casal Nasser e Andressa. Após o programa, a ex-sister se tornou apresentadora e influenciadora digital.
Procurada pela revista Quem, a assessoria de imprensa informou que não tem mais detalhes sobre o namorado.