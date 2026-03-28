Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 11º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro disputam a preferência do público no 11º paredão do Big Brother Brasil 26. Um deles deixará o programa neste domingo (29).
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate de veteranos.
Conforme levantamentos consultados, Leandro aparece como o mais cotado para deixar o programa.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 12h15min deste domingo:
Enquete GZH
- Alberto Cowboy: 35,1%
- Jordana: 7,5%
- Leandro: 57,4%
UOL
- Alberto Cowboy: 42,31%
- Jordana: 9,19%
- Leandro: 48,49%
Extra
- Alberto Cowboy: 47,23%
- Jordana: 4,78%
- Leandro: 47,99%
Folha
- Alberto Cowboy: 41%
- Jordana: 8%
- Leandro: 51%
Como foi a formação do paredão?
A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy à berlinda na noite desta sexta-feira (27). Já Jordana foi a mais votada da casa. Juliano e Leandro foram os segundos mais votados da casa, com a mesma quantidade de votos. Ana então precisou desempatar e salvou Juliano da berlinda.
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