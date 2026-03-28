Viral

Quem sai?
Notícia

Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 11º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro disputam a preferência do público; eliminação é neste domingo (29)

Zero Hora

Enviar email
Globo/Divulgacao
Resultado do paredão será conhecido no domingo (29).

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro disputam a preferência do público no 11º paredão do Big Brother Brasil 26. Um deles deixará o programa neste domingo (29). 

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate de veteranos. 

Conforme levantamentos consultados, Leandro aparece como o mais cotado para deixar o programa.

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 12h15min deste domingo:

Enquete GZH

  • Alberto Cowboy: 35,1%
  • Jordana: 7,5%
  • Leandro: 57,4%

UOL

  • Alberto Cowboy: 42,31%
  • Jordana: 9,19%
  • Leandro: 48,49%

Extra

  • Alberto Cowboy: 47,23%
  • Jordana: 4,78%
  • Leandro: 47,99%

Folha

  • Alberto Cowboy: 41%
  • Jordana: 8%
  • Leandro: 51%

Como foi a formação do paredão?

A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy à berlinda na noite desta sexta-feira (27). Já Jordana foi a mais votada da casa. Juliano e Leandro foram os segundos mais votados da casa, com a mesma quantidade de votos. Ana então precisou desempatar e salvou Juliano da berlinda.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular


GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: