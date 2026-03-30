Enquetes apontam quem deve ser eliminada no 12º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

Jordana, Marciele e Solange Couto disputam a preferência do público; eliminação é nesta terça-feira (31)

Sisters foram emparedadas no domingo (29).

Jordana, Marciele e Solange Couto disputam a preferência do público no 12º paredão do Big Brother Brasil 26. Uma delas deixará o programa nesta terça-feira (31). 

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.

Conforme levantamentos consultados, Solange aparece como a mais cotada para deixar o programa.

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 23h30min desta terça-feira (31).

Enquete GZH

  • Jordana: 8,8%
  • Marciele: 12,2%
  • Solange Couto: 79%

UOL

  • Jordana: 8,3%
  • Marciele: 11,8%
  • Solange Couto: 79,91%

Extra

  • Jordana: 8,47%
  • Marciele: 10,87%
  • Solange Couto: 80,66%

Folha

  • Jordana: 9%
  • Marciele: 8%
  • Solange Couto: 83%

Como foi a formação do paredão?

Solange foi indicada pela líder Ana Paula, em razão dos comentários feitos pela atriz ao longo do dia.

— Tive uma conversa horrorosa com ela — explicou a líder.

O Big Fone tocou durante a tarde deste domingo (29) e a participante Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda.

Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve na berlinda ainda.

Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa com três votos.

Saiba Mais
