Enquetes apontam quem deve ser eliminada no 12º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

Jordana, Marciele e Solange Couto disputam a preferência do público no 12º paredão do Big Brother Brasil 26. Uma delas deixará o programa nesta terça-feira (31).
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.
Conforme levantamentos consultados, Solange aparece como a mais cotada para deixar o programa.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 23h30min desta terça-feira (31).
Enquete GZH
- Jordana: 8,8%
- Marciele: 12,2%
- Solange Couto: 79%
UOL
- Jordana: 8,3%
- Marciele: 11,8%
- Solange Couto: 79,91%
Extra
- Jordana: 8,47%
- Marciele: 10,87%
- Solange Couto: 80,66%
Folha
- Jordana: 9%
- Marciele: 8%
- Solange Couto: 83%
Como foi a formação do paredão?
Solange foi indicada pela líder Ana Paula, em razão dos comentários feitos pela atriz ao longo do dia.
— Tive uma conversa horrorosa com ela — explicou a líder.
O Big Fone tocou durante a tarde deste domingo (29) e a participante Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda.
Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve na berlinda ainda.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa com três votos.
