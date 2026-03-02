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Enquetes apontam o mais votado no paredão falso do "BBB 26"; veja as parciais

Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam a chance de ir ao quarto secreto nesta semana

Zero Hora

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TV Globo/Divulgação
Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no paredão falso do "BBB 26".

O sétimo paredão do BBB 26 é falso, como adiantou Tadeu Schmidt ao revelar a dinâmica da semana. Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam a chance de ir para o quarto secreto nesta terça-feira (3) e ter vantagem no jogo.

Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate de veteranos. 

Conforme levantamentos consultados, Alberto Cowboy aparece como o mais cotado para ir ao quarto secreto. 

As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Parciais das enquetes do paredão falso do BBB 26

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h45min desta terça-feira (3):

Enquete GZH

  • Alberto Cowboy: 54,7%
  • Breno: 41,5%
  • Jordana: 3,8%

UOL

  • Alberto Cowboy: 55,63%
  • Breno: 42,67%
  • Jordana: 1,71%

Extra

  • Alberto Cowboy: 51,02%
  • Breno: 47,44%
  • Jordana: 1,54%

Folha

  • Alberto Cowboy: 53%
  • Breno: 41%
  • Jordana: 6%

O Povo

  • Alberto Cowboy: 56,52%
  • Breno: 41,17%
  • Jordana: 2,31%

Como foi a formação do paredão

A líder Samira indicou Jordana direto ao paredão. No contragolpe, a advogada indicou Breno. Alberto Cowboy também já estava na berlinda devido à dinâmica do exilado. Já Marciele foi a mais votada pela casa.

Para se livrar do paredão, enfrentaram-se na prova bate e volta Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele venceu a disputa e não participa do paredão falso.

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