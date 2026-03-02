O sétimo paredão do BBB 26 é falso, como adiantou Tadeu Schmidt ao revelar a dinâmica da semana. Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam a chance de ir para o quarto secreto nesta terça-feira (3) e ter vantagem no jogo.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate de veteranos.
Conforme levantamentos consultados, Alberto Cowboy aparece como o mais cotado para ir ao quarto secreto.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão falso do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 21h45min desta terça-feira (3):
Enquete GZH
- Alberto Cowboy: 54,7%
- Breno: 41,5%
- Jordana: 3,8%
UOL
- Alberto Cowboy: 55,63%
- Breno: 42,67%
- Jordana: 1,71%
Extra
- Alberto Cowboy: 51,02%
- Breno: 47,44%
- Jordana: 1,54%
Folha
- Alberto Cowboy: 53%
- Breno: 41%
- Jordana: 6%
O Povo
- Alberto Cowboy: 56,52%
- Breno: 41,17%
- Jordana: 2,31%
Como foi a formação do paredão
A líder Samira indicou Jordana direto ao paredão. No contragolpe, a advogada indicou Breno. Alberto Cowboy também já estava na berlinda devido à dinâmica do exilado. Já Marciele foi a mais votada pela casa.
Para se livrar do paredão, enfrentaram-se na prova bate e volta Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele venceu a disputa e não participa do paredão falso.
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