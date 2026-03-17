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Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no nono paredão do "BBB 26"

Ana Paula Renault, Breno ou Leandro: um deles deixará o programa nesta terça-feira (17)

Zero Hora

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Globo/Divulgacao
Trio disputa a preferência do público no nono paredão do "BBB 26".

Ana Paula Renault, Breno e Leandro estão no nono paredão do Big Brother Brasil 26. O mais votado deixará o reality show nesta terça-feira (17). O programa está previsto para começar às 22h25min, após a novela Três Graças.

Uma enquete realizada por GZH indica o clima da disputa entre os participantes. Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem será eliminado do BBB 26?

Por volta das 20h desta terça-feira, a enquete GZH apontava Ana Paula Renault, uma das protagonistas do jogo, como a mais cotada para deixar o programa. 

Enquete GZH

  • Ana Paula Renault: 49,2%
  • Breno: 31,6%
  • Leandro: 19,2%

Como foi a formação do paredão

A berlinda começou a ser formada na noite de sábado (14): uma dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" emparedou previamente Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault.

Alberto Cowboy indicou Breno ao paredão. Solange foi a mais votada da casa. Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a dinâmica da caixa premiada na máquina do poder, arrematado por Jordana.

A sister teve a chance de livrar alguém do paredão e escolheu o gaúcho Jonas para escapar da berlinda.

Foram para a prova bate e volta Ana Paula, Leandro e Solange. Ao final de três rodadas, Solange levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Ana Paula, Breno e Leandro formaram o paredão.

Como votar no BBB 26

duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.

Voto Único

Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto Único
  3. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  4. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  5. Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
  6. Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
  7. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Voto da Torcida

Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:

  1. Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
  2. Selecione a opção Voto da Torcida
  3. Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
  4. Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
  5. Marque a opção “sou humano” e finalize o voto

Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.

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