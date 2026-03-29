Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no 11º paredão do "BBB 26"

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11° paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (29).
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.
Quem vai sair do BBB 26?
Por volta das 13h45min deste domingo, a enquete GZH apontava Leandro como o mais cotado para deixar o reality show.
Enquete GZH
- Alberto Cowboy: 35,3%
- Jordana: 7,4%
- Leandro: 57,3%
Como foi a formação do paredão?
A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy à berlinda na noite de sexta-feira (27). Já Jordana foi a mais votada da casa. Juliano e Leandro foram os segundos mais votados da casa, com a mesma quantidade de votos. Ana então precisou desempatar e salvou Juliano da berlinda.
Faltando menos de 30 dias para a final, o programa resolveu acelerar a edição ativando o modo turbo.
Após a saída do emparedado no domingo, uma nova prova do líder será realizada, formando um novo paredão. Desta vez o escolhido pelo público será eliminado na próxima terça-feira (31). O BBB 26 termina no dia 22 de abril.
Como votar no BBB 26
Há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.
Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
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