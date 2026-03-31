Enquete GZH aponta participante eliminada com rejeição no 12º paredão do BBB 26; veja a parcial 

Jordana, Marciele e Solange Couto estão no 12º paredão do Big Brother Brasil 26. A mais votada deixará o reality nesta terça-feira (31). O programa está previsto para começar às 23h10min, após o amistoso entre Brasil e Croácia.
Ela funciona como um termômetro do resultado, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.
Quem será eliminada do BBB 26?
Por volta das 12h50min desta terça-feira, a enquete GZH apontava a veterana com mais de 70% dos votos para deixar o reality show.
Enquete GZH
- Jordana: 8,8%
- Marciele: 12,3%
- Solange Couto: 78,9%
Como foi a formação do paredão?
Solange foi indicada pela líder Ana Paula, em razão dos comentários feitos pela atriz ao longo do dia.
— Tive uma conversa horrorosa com ela — explicou a líder.
O Big Fone tocou durante a tarde deste domingo (29) e a participante Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda.
Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve na berlinda ainda.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa com três votos.
Como votar no BBB 26
Há duas maneiras de votar: um voto liberado por CPF e a modalidade torcida, em que o usuário pode votar quantas vezes quiser.
Nesta edição, os pesos dos votos mudaram: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos.
Voto Único
Para participar da escolha do próximo eliminado utilizando o voto único, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto Único
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Se o seu cadastro não estiver completo, informe e valide o número de celular, CPF e data de nascimento para continuar
- Caso apareça a mensagem “Estamos validando seus dados”, aguarde — o processo pode levar até 4 minutos
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Voto da Torcida
Para realizar o voto da torcida, siga os passos abaixo:
- Acesse gshow.globo.com/realities/bbb
- Selecione a opção Voto da Torcida
- Faça login com a sua Conta Globo (caso ainda não tenha, clique em “Cadastre-se”)
- Escolha o participante em quem deseja votar, confirmando se a votação é para ficar ou sair
- Marque a opção “sou humano” e finalize o voto
Pessoas que estão fora do Brasil também podem participar do voto único, desde que possuam CPF e número de telefone registrados no país. Já o voto da torcida é liberado para todas as nacionalidades.
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