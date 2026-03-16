Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no nono paredão 

Ana Paula, Breno e Solange estão no próximo paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (17).
Como foi a formação do paredão?
A berlinda começou a ser formada na noite de sábado (14): uma dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" emparedou previamente Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault.
Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a dinâmica da caixa premiada na máquina do poder. Quem arrematou o poder foi Jordana.
A sister teve a chance de livrar alguém do paredão e escolheu o gaúcho Jonas para escapar da berlinda.
Foram para a prova bate e volta Ana Paula, Leandro e Solange. Ao final de três rodadas, Solange levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Ana Paula, Breno e Leandro formaram o paredão.
