Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no décimo paredão

Gabriela, Jonas e Juliano Floss estão no décimo paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (24).
Zero Hora realiza uma enquete não oficial para entender a preferência do público nesta berlinda (vote abaixo). A apuração não têm ligação com a enquete oficial do reality show.
Como foi a formação do paredão?
A berlinda começou a ser formada na noite de sexta-feira (20), quando a primeira parte do triângulo de risco emparedou Leandro Boneco.
No entanto, no sábado (21), o participante conseguiu se salvar do paredão e deixou Jordana em seu lugar após a segunda etapa da dinâmica.
Durante o programa ao vivo, Leandro Boneco, que é o anjo da semana, imunizou Solange. Já o líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss ao paredão. Jonas foi o mais votado da casa.
Jonas teve direito de puxar um participante para o paredão. Ele escolheu Gabriela. Após a indicação do líder e votação no confessionário, foi realizada a prova bate e volta.
Prova bate e volta
Foram para a prova bate e volta Gabriela, Jordana e Jonas. A dinâmica teve três fases e Jordana levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Gabriela e Jonas formam o paredão junto com Juliano Floss.
Vote na enquete GZH
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular