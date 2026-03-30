Enquete "BBB 26":  vote em quem você quer eliminar no 12° paredão

Como foi a formação do paredão?
Solange foi indicada pela líder Ana Paula, em razão dos comentários feitos pela atriz ao longo do dia.
— Tive uma conversa horrorosa com ela — explicou a líder.
O Big Fone tocou durante a tarde deste domingo (29) e a participante Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda.
Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve na berlinda ainda.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa com três votos.
