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Enquete "BBB 26": vote em quem você quer eliminar no 11° paredão

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão na berlinda

Zero Hora

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TV Globo/Divulgação
Participantes disputam a preferência do público em mais uma berlinda.

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11° paredão do Big Brother Brasil. Um dos participantes vai deixar a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (29).

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para entender a preferência do público nesta berlinda (vote abaixo). A apuração não têm ligação com a enquete oficial do reality show.

Como foi a formação do paredão?

A líder Ana Paula Renault indicou Alberto Cowboy à berlinda na noite desta sexta-feira (27). Já Jordana foi a mais votada da casa. Juliano e Leandro foram os segundos mais votados da casa, com a mesma quantidade de votos. Ana então precisou desempatar e salvou Juliano da berlinda.

Faltando menos de 30 dias para a final, o programa resolveu acelerar a edição ativando o modo turbo.

Após a saída do emparedado no domingo, uma nova prova do líder será realizada, formando um novo paredão. Desta vez o escolhido pelo público será eliminado na próxima terça-feira (31). O BBB 26 termina no dia 22 de abril.

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