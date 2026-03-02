Paredão falso é composto por Alberto Cowboy, Breno e Jordana.TV Globo/Divulgação
O sétimo paredão do BBB é falso. Entre votações da casa e indicações, os nomes de Alberto Cowboy, Breno e Jordana foram definidos para a berlinda.
A líder Samira indicou Jordana direto ao paredão. No contragolpe, a advogada indicou Breno. Alberto Cowboy também já estava na berlinda devido à dinâmica do exilado. Já Marciele foi a mais votada pela casa.
Para se livrar do paredão, enfrentaram-se na prova bate e volta Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele venceu a disputa e não participa do paredão falso.