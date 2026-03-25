"E vagabundo tá lá": entenda o meme que liga Neymar, "Zorra Total" e a não convocação por Ancelotti

O momento era oportuno para o meme. Três dias antes da publicação do vídeo, no dia 12 de maio de 2025, a CBF havia anunciado Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção. A primeira convocação do italiano foi divulgada no dia 26 de maio, e o nome de Neymar não estava na lista. O debate sobre se o atacante seria ou não chamado já ocupava mesas e telas havia dias.