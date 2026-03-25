"E vagabundo tá lá": entenda o meme que liga Neymar, "Zorra Total" e a não convocação por Ancelotti

Uma frase dita por um comentarista esportivo num programa de variedades foi suficiente para resumir, para milhões de brasileiros, toda a controvérsia em torno de Neymar e a Seleção Brasileira. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o debate voltou à tona.
"E vagabundo tá lá" tomou as redes sociais, virou meme e trouxe de volta um personagem da televisão aberta: Jajá, do Zorra Total, extinto programa humorístico da TV Globo que foi exibido entre 1999 e 2015 (depois, somente com o nome Zorra, entre 2015 e 2020).
O comentário (confira abaixo no vídeo) foi feito no dia 15 de maio de 2025 por Walace Borges, da TNT Sports, no programa De Sola. O assunto era o contrato milionário de Neymar com o Santos, revelado naquele mesmo dia pelo portal UOL.
Ao discutir o que fariam com aquele dinheiro se estivessem na pele do jogador, o jornalista Pedro Certezas observou que o atacante recebia um salário multimilionário enquanto passava os dias no departamento médico do clube. Na sequência, Borges completou:
E vagabundo tá lá: 'será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar?'. E o Neymar não consegue andar em linha reta. (...) 'Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação?' E o Neymar andando igual o Tô Doido, do Zorra Total.
WALACE BORGES
Durante o programa De Sola, da TNT Sports.
A referência ao personagem estava ligeiramente errada: o nome do personagem não é "Tô Doido". É Jajá, um marido ciumento que era interpretado pelo humorista Welder Rodrigues no Zorra Total.
Nas esquetes do programa que era exibido aos sábados, Jajá perdia a compostura ao imaginar perder sua amada Juju (Adriana Nunes): andava todo desengonçado, pulava, quebrava objetos e gritava repetidamente "tô doido!". O erro não impediu que o trecho se espalhasse.
Pelo contrário: a combinação do bordão com a imagem do personagem desengonçado funcionou como metáfora da situação física de Neymar, que não consegue emplacar uma sequência de jogos e boas atuações desde que machucou gravemente o joelho em sua última atuação pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai nas Eliminatórias, em outubro de 2023.
O momento era oportuno para o meme. Três dias antes da publicação do vídeo, no dia 12 de maio de 2025, a CBF havia anunciado Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção. A primeira convocação do italiano foi divulgada no dia 26 de maio, e o nome de Neymar não estava na lista. O debate sobre se o atacante seria ou não chamado já ocupava mesas e telas havia dias.
O meme voltou a fazer sucesso nas últimas semanas após Neymar ficar novamente fora da penúltima convocação do treinador italiano antes da lista final dos jogadores que irão para a Copa do Mundo, em junho.
"E vagabundo tá lá" virou um slogan para criticar Neymar. Entre os memes publicados nas redes sociais em uma trend no X (antigo Twitter) estão transformações do diálogo em votação no confessionário do BBB, rádio de equipe de Fórmula 1 e conversas de Guerra Nas Estrelas.
Personagem que voltou do passado
Em entrevista ao g1, Welder Rodrigues reagiu com bom humor após descobrir o alcance do meme. Ele declarou que "as pessoas não param de me marcar, estou em milhares de posts, vi tudo o que publicaram". O ator também disse que achou tudo "muito engraçado".
Welder também entrou na brincadeira: ele publicou uma foto em preto e branco com a pose de Martin Scorsese (cineasta americano), de braços abertos, que também virou meme com a legenda "absolute cinema", substituindo por "'E vagabundo tá lá'. Borges, Walace."
Por que Neymar não foi convocado
A ausência de Neymar na lista de Ancelotti não foi surpresa para quem acompanhou a trajetória do atleta nos últimos anos. O craque não entra em campo com a camisa da Seleção Brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023.
Naquela partida pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil perdia para o Uruguai por 1 a 0 quando, no final do primeiro tempo, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo: ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco.
O retorno aos gramados só veio em outubro de 2024, pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. De volta ao Santos em 2025, o jogador teve desempenho irregular, apesar de bons números: foram 20 partidas no Campeonato Brasileiro, com oito gols e uma assistência. Neste ano, disputou 3 jogos pelo Brasileirão (três gols, uma assistência) e dois pelo Paulistão (uma assistência, sem gols).
O número de jogos é o termômetro mais claro da questão. Enquanto o debate sobre sua convocação se acirrava nas redes, os atacantes que Ancelotti efetivamente chamou acumulavam dezenas de partidas com regularidade em clubes europeus.
Números e comparação com os atacantes convocados
Neymar em 2026:
- Brasileirão: 3 jogos, 3 gols, 1 assistência
- Paulistão: 2 jogos, 1 assistência
Convocados por Ancelotti em 2026:
- Raphinha (Barcelona): 16 jogos, 14 gols, 4 assistências
- João Pedro (Chelsea): 18 jogos, 12 gols
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 19 jogos, 12 gols
- Igor Thiago (Brentford): 13 jogos, 10 gols
- Endrick (Lyon): 12 jogos, 6 gols
- Gabriel Martinelli (Arsenal): 11 jogos, 4 gols
- Matheus Cunha (Manchester United): 13 jogos, 4 gols
- Luiz Henrique (Zenit): 6 jogos, nenhum gol
Mesmo com nomes de menor produção na lista, como Luiz Henrique, a disputa por vagas segue aberta. No caso de Neymar, o fator determinante não é só o número de gols, mas a frequência de aparições: apenas cinco jogos na temporada colocam o atacante em uma posição de difícil argumentação diante de Ancelotti.
Welder Rodrigues, o Jajá, ao ser questionado sobre a polêmica, evocou um precedente histórico: a exclusão de Romário da Copa de 1998, por lesão.
O ator foi direto, afirmando que "se não tiver condições, não tem que ir. Ele também elogiou Carlo Ancelotti ao dizer que "nosso técnico é muito bom, muito profissional, muito sério".
A convocação final para a Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de maio. Até lá, o debate segue vivo (e os memes também).