O fotógrafo e modelo singapurense Chuando Tan virou alvo de comentários nas redes sociais na última segunda-feira (9). Uma publicação, feita para celebrar seus 60 anos, rapidamente viralizou entre seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, com muitos usuários surpresos com sua aparência jovem.
"Hoje, no meu aniversário de 60 anos, sou lembrado de que o tempo é a única riqueza verdadeira. Cada nascer do sol chega como uma herança, não como uma garantia. Sou grato por ainda estar neste planeta. Desejo paz na Terra" escreveu Tan na legenda publicação.
Nos comentários, internautas reagiram com humor e espanto. "O que diabos eles colocam na comida da Ásia?", escreveu uma seguidora. "Ele usou a substância", brincou outra, em referência ao filme lançado em 2024.
Já uma terceira perguntou: "Você é um vampiro?". "Só ele pode dormir no formol", brincou outra.
Chuando Tan já havia viralizado na internet outras vezes pelo visual jovial. A primeira ocasião foi em 2017 e, desde então, continua surpreendendo seguidores pelo físico definido e rosto jovem.
Em entrevista à Vogue Singapore em 2025, Tan afirmou que manter hábitos saudáveis é fundamental para envelhecer bem. Segundo o modelo, além de uma alimentação equilibrada, "a forma de pensar é um fator essencial para envelhecer com qualidade".