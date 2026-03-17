Donald Trump obriga líderes e aliados do governo a usar o mesmo sapato, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem adotado um gesto inusitado: presentear autoridades, assessores e convidados com pares de sapatos. As informações são do The Wall Street Journal.
A prática virou rotina em reuniões de gabinete e encontros informais na Casa Branca. “Vocês receberam os sapatos?”, costuma perguntar Trump a interlocutores próximos. Em alguns casos, os calçados já foram usados até no Salão Oval, na Casa Branca.
A marca escolhida é a Florsheim, tradicional fabricante americana. Com preços considerados "acessíveis" para o padrão da elite política dos Estados Unidos, muitos modelos custam cerca de US$ 145 (R$ 750, na cotação atual). Segundo a reportagem, os sapatos viraram um tipo de “presente oficial” não declarado.
Opção mais confortável
Segundo relatos de pessoas com acesso à Casa Branca, o interesse de Trump pela marca começou no fim do ano passado, quando ele buscava opções mais confortáveis para a rotina intensa de trabalho. Fã de ternos sofisticados, o presidente rapidamente adotou os modelos da Florsheim.
Além de usar, ele também distribui os pares. Trump tenta adivinhar o número do sapato dos convidados, pede a um assessor que faça a encomenda e, dias depois, uma caixa marrom chega ao destino. Em alguns casos, o presidente assina a embalagem ou inclui bilhetes personalizados.
Quem já ganhou os sapatos de Trump?
A lista de presenteados inclui nomes de peso da política americana, como:
- JD Vance, vice-presidente
- Marco Rubio, secretário de Estado
- Sean Duffy, secretário de Transportes
- Pete Hegseth, secretário de Guerra
- Howard Lutnick, secretário de Comércio
Também receberam pares aliados próximos como Sean Hannity, comentarista da Fox News, e o senador Lindsey Graham — ambos com mais de um par.
Durante um almoço em janeiro, Trump teria interrompido a conversa para elogiar seus “incríveis” sapatos novos e presentear o jornalista Tucker Carlson com um modelo.
Entre o humor e o constrangimento
Nos bastidores, a iniciativa mistura humor e certa pressão. “Todos os rapazes têm um par”, disse uma funcionária da Casa Branca. “É engraçado porque todo mundo tem medo de não usar”, ironizou outro assessor.
Na prática, muitos presenteados passaram a usar os sapatos em compromissos oficiais ao lado do presidente — alguns, segundo relatos, sem grande entusiasmo. Um integrante do gabinete teria reclamado que precisou deixar de lado seus modelos da Louis Vuitton.
Um dos casos mais comentados nas redes sociais envolve Marco Rubio. Em janeiro, o secretário de Estado foi fotografado em um evento com um sapato aparentemente maior do que o número que ele calça, que seria 42. Desde então, ele tem sido alvo de memes e brincadeiras na TV americana e nas redes.
A Casa Branca não comenta oficialmente a preferência do presidente pela Florsheim. Pessoas próximas afirmam que Trump mantém uma pilha de caixas no escritório, algumas até identificadas com nomes de destinatários.
Procurado, o CEO da marca, Thomas Florsheim Jr., disse desconhecer as encomendas feitas pelo presidente e evitou dar mais detalhes.