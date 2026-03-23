Dinheiro esquecido do Pis/Pasep? Saiba como consultar saldo e quem pode sacar

Trabalhadores com carteira assinada ou servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 podem ter, em média, cerca de R$ 2,8 mil esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. O valor varia conforme o tempo de serviço e o salário da época, mas a consulta é simples, gratuita e pode ser realizada online.
Vale a pena verificar: há casos de dinheiro esquecido em nome do trabalhador.
Um novo lote de pagamentos começa nesta quarta-feira (25) para quem já solicitou o saque até 28 de fevereiro. Quem fizer o pedido até segunda-feira (31) recebe em 27 de abril, com outros cronogramas previstos ao longo do ano.
É preciso atenção ao prazo: quem não solicitar o ressarcimento até setembro de 2028 perde o direito ao saque, e os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional.
Sites
- Repis Cidadão, onde também é possível conferir o passo a passo para sacar o dinheiro;
- Ministério da Fazenda
- Aplicativo do FGTS
Como consultar se tenho dinheiro esquecido?
- Acesse o site http://repiscidadao.fazenda.gov.br/;
- Clique em "entrar com gov.br". Caso ainda não tenha conta, é preciso criar um cadastro no sistema do governo federal;
- Faça login com CPF e senha e selecione "autorizar";
- Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário — ele pode ser encontrado na carteira de trabalho, no extrato do FGTS, no Meu INSS ou no CadÚnico;
- Clique em "pesquisar". Se houver valores a receber, o próprio sistema indicará os próximos passos.
Como pedir o ressarcimento?
A plataforma Repis Cidadão orienta o cidadão sobre como sacar os valores, incluindo instruções detalhadas para herdeiros em caso de morte do titular. Para utilizar o sistema, é preciso ter uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro.
O pedido de ressarcimento pode ser feito presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal ou de forma digital, pelo aplicativo do FGTS. No app, o trabalhador deve acessar sua conta, entrar na opção "Mais", selecionar "Ressarcimento PIS/Pasep" e seguir o passo a passo indicado, anexando os documentos solicitados.
Quando a solicitação é feita pelo próprio titular, basta apresentar um documento oficial de identificação.
Já para herdeiros, é necessário apresentar um dos seguintes documentos:
- Certidão do PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social, com a lista de dependentes com direito à pensão por morte; ou
- Declaração de dependentes habilitados à pensão, fornecida pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício; ou
- Autorização judicial ou escritura pública assinada por todos os dependentes e sucessores, desde que sejam maiores e estejam de acordo, confirmando o saque e declarando que não existem outros herdeiros ou dependentes conhecidos.