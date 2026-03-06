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Dia 9 de março de 2026 é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda se há comemoração, ponto facultativo ou folga para trabalhadores e estudantes

Zero Hora

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Saiba quando serão os próximos feriados de 2026.

Nesta segunda-feira (9), há diferentes celebrações municipais espalhadas pelo país. É feriado em algumas cidades do Brasil (veja a lista abaixo).

A Lei 9.093, de 1995, atribui aos Estados a competência para estabelecer um feriado estadual, destinado à comemoração de suas datas magnas.

Essa mesma lei concede aos municípios a competência, através de leis municipais, de estabelecerem quatro feriados municipais, dentre eles a Sexta-Feira Santa.

Dia 9 de março é feriado?

  • Dia 9 de março é feriado em algumas cidades do Brasil, segundo o calendário da Febraban

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo

O ponto facultativo pode gerar dúvidas entre trabalhadores e estudantes.

Afinal, o que diferencia os dois termos? Zero Hora busca esclarecer esta dúvida para não deixar pendências para quem acompanha o calendário de feriados nacionais.

Feriados

Os feriados são datas comemorativas oficialmente reconhecidas pelo governo.

Dessa forma, atividades laborais e comerciais são normalmente suspensas.

Feriados são estabelecidos por lei, e quem trabalha em datas comemorativas oficiais geralmente recebe compensação financeira por isso.

Ponto facultativo

O ponto facultativo, por outro lado, é um dia em que atividades não são obrigatórias para determinadas categorias ou ainda oficializadas por lei.

Na essência, o ponto facultativo permite a dispensa do trabalho, porém, a empresa pode optar por operar durante a data.

Quais os feriados nacionais em 2026?

É importante ficar atento ao calendário de feriados em 2026 no Brasil. O calendário ainda prevê oito folgas caindo em dias de semana em 2026. A Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) ocorrerá em 3 de abril, seguida por Tiradentes, em 21 de abril, uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira

No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro; Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e Finados, em 2 de novembro, serão comemorados em segundas-feiras

Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro, acontecerão em sextas-feiras.

Abril

  • Paixão de Cristo (3/4): sexta-feira
  • Tiradentes (21/4): terça-feira

Maio

  • Dia do Trabalhador (1º/5): sexta-feira

Setembro

  • Dia da Independência (7/9): segunda-feira

Outubro

  • Nossa Senhora Aparecida (12/10): segunda-feira

Novembro

  • Dia de Finados (2/11): segunda-feira
  • Proclamação da República (15/11): domingo
  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11): sexta-feira

Dezembro

  • Natal (25/12): sexta-feira

O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.

Cada sindicato pode firmar esses acordos de diferentes maneiras. Por isso, é importante se certificar sobre quais sindicatos autorizam o trabalho nesses dias, quais o proíbem e entender a lógica de funcionamento das cláusulas firmadas.

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