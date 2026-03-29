Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1194, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
07 - 08 - 10 - 19 - 24 - 25 - 28
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.619,17
- 5 acertos: 1922 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 24356 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 64027 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6053, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 015352 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 065576 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 022324 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 071593 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 036384 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3648, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 1.975,87
- 13 acertos: 8918 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 110480 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 595435 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 341, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
01 - 18 - 21 - 38 - 41 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 212.595,00
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 4.724,33
- 4 acertos + 2 trevos: 101 apostas ganhadoras, R$ 1.002,33
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 937 apostas ganhadoras, R$ 108,04
- 3 acertos + 2 trevos: 1608 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9725 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 10625 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 66441 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2990, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.983.331,58
- 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 48.264,27
- 4 acertos: 3814 apostas ganhadoras, R$ 938,65
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedor:
- MARATAIZES/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6988, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
03 - 09 - 12 - 24 - 80
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.397.637,94
- 4 acertos: 132 apostas ganhadoras, R$ 3.644,07
- 3 acertos: 8051 apostas ganhadoras, R$ 56,90
- 2 acertos: 142277 apostas ganhadoras, R$ 3,21
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2373, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):
13 - 31 - 33 - 42 - 62 - 65 - 76
Time do coração: NOVORIZONTINO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 91.396,18
- 5 acertos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.582,61
- 4 acertos: 3068 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 29460 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7513 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.600.000,00