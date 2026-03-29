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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1194, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

07 - 08 - 10 - 19 - 24 - 25 - 28

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.619,17
  • 5 acertos: 1922 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 24356 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 64027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6053, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 015352 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 065576 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 022324 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 071593 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 036384 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3648, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 1.975,87
  • 13 acertos: 8918 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 110480 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 595435 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 341, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

01 - 18 - 21 - 38 - 41 - 50

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 212.595,00
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 4.724,33
  • 4 acertos + 2 trevos: 101 apostas ganhadoras, R$ 1.002,33
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 937 apostas ganhadoras, R$ 108,04
  • 3 acertos + 2 trevos: 1608 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 9725 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 10625 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 66441 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2990, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44

Premiação:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.983.331,58
  • 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 48.264,27
  • 4 acertos: 3814 apostas ganhadoras, R$ 938,65

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedor:

  • MARATAIZES/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6988, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

03 - 09 - 12 - 24 - 80

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 9.397.637,94
  • 4 acertos: 132 apostas ganhadoras, R$ 3.644,07
  • 3 acertos: 8051 apostas ganhadoras, R$ 56,90
  • 2 acertos: 142277 apostas ganhadoras, R$ 3,21

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2373, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (28):

13 - 31 - 33 - 42 - 62 - 65 - 76

Time do coração: NOVORIZONTINO/SP

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 91.396,18
  • 5 acertos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.582,61
  • 4 acertos: 3068 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 29460 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 7513 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.600.000,00

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