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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1191, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 29 - 30

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 2.916,57
  • 5 acertos: 3638 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 46192 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 145052 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6051, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 056449 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
  • 2º bilhete: 024784 - valor do prêmio R$ 40.000,00
  • 3º bilhete: 004466 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 048616 - valor do prêmio R$ 20.000,00
  • 5º bilhete: 074525 - valor do prêmio R$ 17.339,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3642, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.474.410,11
  • 14 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 1.685,66
  • 13 acertos: 10507 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 121200 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 610305 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • HIDROLANDIA/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 339, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

15 - 27 - 32 - 40 - 41 - 42

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 190.681,92
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.062,30
  • 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.891,68
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1026 apostas ganhadoras, R$ 88,49
  • 3 acertos + 2 trevos: 917 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 9728 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 6965 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 67823 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2987, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

16 - 17 - 20 - 28 - 46 - 47

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 65.305,07
  • 4 acertos: 1950 apostas ganhadoras, R$ 1.269,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6982, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

21 - 25 - 26 - 42 - 46

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 10.310,13
  • 3 acertos: 2316 apostas ganhadoras, R$ 114,47
  • 2 acertos: 60069 apostas ganhadoras, R$ 4,41

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2370, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):

10 - 22 - 40 - 63 - 74 - 76 - 79

Time do coração: GOIAS/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 37.181,14
  • 5 acertos: 168 apostas ganhadoras, R$ 1.580,83
  • 4 acertos: 2845 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 28902 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 12773 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00

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