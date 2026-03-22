Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1191, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 29 - 30
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 82 apostas ganhadoras, R$ 2.916,57
- 5 acertos: 3638 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 46192 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 145052 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6051, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 056449 - valor do prêmio R$ 1.350.000,00
- 2º bilhete: 024784 - valor do prêmio R$ 40.000,00
- 3º bilhete: 004466 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 048616 - valor do prêmio R$ 20.000,00
- 5º bilhete: 074525 - valor do prêmio R$ 17.339,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3642, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.474.410,11
- 14 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 1.685,66
- 13 acertos: 10507 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 121200 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 610305 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- HIDROLANDIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 339, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
15 - 27 - 32 - 40 - 41 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 190.681,92
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 7.062,30
- 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.891,68
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1026 apostas ganhadoras, R$ 88,49
- 3 acertos + 2 trevos: 917 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9728 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6965 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 67823 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.500.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2987, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
16 - 17 - 20 - 28 - 46 - 47
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 65.305,07
- 4 acertos: 1950 apostas ganhadoras, R$ 1.269,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6982, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
21 - 25 - 26 - 42 - 46
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 10.310,13
- 3 acertos: 2316 apostas ganhadoras, R$ 114,47
- 2 acertos: 60069 apostas ganhadoras, R$ 4,41
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2370, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (21):
10 - 22 - 40 - 63 - 74 - 76 - 79
Time do coração: GOIAS/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 37.181,14
- 5 acertos: 168 apostas ganhadoras, R$ 1.580,83
- 4 acertos: 2845 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 28902 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12773 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00