Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1188, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
04 - 06 - 11 - 14 - 21 - 25 - 27
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 2.372,74
- 5 acertos: 2888 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 34472 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 108346 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.700.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6049, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 033683 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 088593 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 027392 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 063646 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 054587 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3636, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.017.582,91
- 14 acertos: 161 apostas ganhadoras, R$ 2.650,48
- 13 acertos: 7149 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 92122 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 545985 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- BRASILIA/DF
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 337, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
03 - 18 - 27 - 29 - 34 - 43
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 21 apostas ganhadoras, R$ 13.800,47
- 4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.179,52
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1008 apostas ganhadoras, R$ 94,78
- 3 acertos + 2 trevos: 1271 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9068 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 9062 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 65135 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 31.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2984, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 93 apostas ganhadoras, R$ 33.007,73
- 4 acertos: 5668 apostas ganhadoras, R$ 892,72
Acumulado para o próximo concurso: R$ 105.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6976, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
04 - 24 - 25 - 62 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 10.868,23
- 3 acertos: 3738 apostas ganhadoras, R$ 121,83
- 2 acertos: 99561 apostas ganhadoras, R$ 4,57
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2367, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (14):
06 - 22 - 28 - 36 - 46 - 52 - 71
Time do coração: INTERNACIONAL/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 36.855,04
- 5 acertos: 139 apostas ganhadoras, R$ 1.515,10
- 4 acertos: 2448 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 24747 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14125 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.700.000,00