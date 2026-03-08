Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1185, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
01 - 05 - 08 - 15 - 22 - 25 - 31
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.639,34
- 5 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 24458 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 106234 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6047, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 008317 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 092029 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 085104 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 050790 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 057605 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3630, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.832.000,33
- 14 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 2.154,70
- 13 acertos: 17030 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 199075 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1076603 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMACARI/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MARACAS/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 335, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
01 - 04 - 15 - 16 - 41 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 67.229,25
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.801,22
- 4 acertos + 2 trevos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.391,90
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 861 apostas ganhadoras, R$ 111,54
- 3 acertos + 2 trevos: 1308 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8920 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 9745 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 62149 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2981, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
15 - 22 - 27 - 32 - 50 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40
- 4 acertos: 2992 apostas ganhadoras, R$ 1.379,77
Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6970, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
31 - 41 - 47 - 59 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 21.771,99
- 3 acertos: 3702 apostas ganhadoras, R$ 156,83
- 2 acertos: 100681 apostas ganhadoras, R$ 5,76
Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2364, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):
24 - 26 - 31 - 41 - 52 - 54 - 55
Time do coração: PAYSANDU/PA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 33.541,67
- 5 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 968,01
- 4 acertos: 2924 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 26682 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6265 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00