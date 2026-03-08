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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1185, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

01 - 05 - 08 - 15 - 22 - 25 - 31

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.639,34
  • 5 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 24458 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 106234 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6047, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 008317 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 092029 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 085104 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 050790 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 057605 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3630, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.832.000,33
  • 14 acertos: 481 apostas ganhadoras, R$ 2.154,70
  • 13 acertos: 17030 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 199075 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1076603 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CAMACARI/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MARACAS/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIO DE JANEIRO/RJ
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 335, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

01 - 04 - 15 - 16 - 41 - 50

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 67.229,25
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.801,22
  • 4 acertos + 2 trevos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.391,90
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 861 apostas ganhadoras, R$ 111,54
  • 3 acertos + 2 trevos: 1308 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8920 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 9745 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 62149 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2981, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

15 - 22 - 27 - 32 - 50 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40
  • 4 acertos: 2992 apostas ganhadoras, R$ 1.379,77

Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6970, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

31 - 41 - 47 - 59 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 21.771,99
  • 3 acertos: 3702 apostas ganhadoras, R$ 156,83
  • 2 acertos: 100681 apostas ganhadoras, R$ 5,76

Acumulado para o próximo concurso: R$ 16.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2364, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (7):

24 - 26 - 31 - 41 - 52 - 54 - 55

Time do coração: PAYSANDU/PA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 33.541,67
  • 5 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 968,01
  • 4 acertos: 2924 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 26682 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6265 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.700.000,00

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