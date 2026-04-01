Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1195, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):
05 - 11 - 14 - 15 - 19 - 26 - 27
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 2.240,11
- 5 acertos: 1835 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23804 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 63306 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3650, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):
02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.522.335,86
- 14 acertos: 544 apostas ganhadoras, R$ 2.015,55
- 13 acertos: 17363 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 195159 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1067420 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MANAUS/AM
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2991, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):
04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 27.813,25
- 4 acertos: 2483 apostas ganhadoras, R$ 664,70
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6990, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):
44 - 59 - 67 - 71 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 9.742,60
- 3 acertos: 1603 apostas ganhadoras, R$ 138,91
- 2 acertos: 38447 apostas ganhadoras, R$ 5,79
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2374, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):
07 - 28 - 35 - 52 - 57 - 63 - 74
Time do coração: NOVORIZONTINO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 91.396,18
- 5 acertos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.582,61
- 4 acertos: 3068 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 29460 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7513 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.600.000,00