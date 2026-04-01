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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1195, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):

05 - 11 - 14 - 15 - 19 - 26 - 27

Mês da sorte: Janeiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 2.240,11
  • 5 acertos: 1835 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 23804 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 63306 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3650, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):

02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.522.335,86
  • 14 acertos: 544 apostas ganhadoras, R$ 2.015,55
  • 13 acertos: 17363 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 195159 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1067420 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MANAUS/AM
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2991, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):

04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 27.813,25
  • 4 acertos: 2483 apostas ganhadoras, R$ 664,70

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6990, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):

44 - 59 - 67 - 71 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 9.742,60
  • 3 acertos: 1603 apostas ganhadoras, R$ 138,91
  • 2 acertos: 38447 apostas ganhadoras, R$ 5,79

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2374, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (31):

07 - 28 - 35 - 52 - 57 - 63 - 74

Time do coração: NOVORIZONTINO/SP

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 91.396,18
  • 5 acertos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.582,61
  • 4 acertos: 3068 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 29460 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 7513 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.600.000,00

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