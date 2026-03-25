Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1192, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
10 - 11 - 12 - 16 - 21 - 22 - 24
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.052,23
- 5 acertos: 955 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 12632 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 50607 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3644, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.151.598,18
- 14 acertos: 397 apostas ganhadoras, R$ 868,88
- 13 acertos: 11673 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 123525 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 581853 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2988, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 58.355,02
- 4 acertos: 1753 apostas ganhadoras, R$ 1.316,91
Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6984, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
04 - 15 - 19 - 21 - 58
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 2.661,73
- 3 acertos: 4351 apostas ganhadoras, R$ 63,50
- 2 acertos: 81130 apostas ganhadoras, R$ 3,40
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2371, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):
02 - 16 - 22 - 29 - 32 - 61 - 77
Time do coração: BAHIA/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 29.130,19
- 5 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 1.600,55
- 4 acertos: 2.914 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 29.637 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 18.888 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00