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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1192, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

10 - 11 - 12 - 16 - 21 - 22 - 24

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.052,23
  • 5 acertos: 955 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 12632 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 50607 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3644, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.151.598,18
  • 14 acertos: 397 apostas ganhadoras, R$ 868,88
  • 13 acertos: 11673 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 123525 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 581853 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2988, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 58.355,02
  • 4 acertos: 1753 apostas ganhadoras, R$ 1.316,91

Acumulado para o próximo concurso: R$ 17.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6984, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

04 - 15 - 19 - 21 - 58

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 2.661,73
  • 3 acertos: 4351 apostas ganhadoras, R$ 63,50
  • 2 acertos: 81130 apostas ganhadoras, R$ 3,40

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2371, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (24):

02 - 16 - 22 - 29 - 32 - 61 - 77

Time do coração: BAHIA/BA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 29.130,19
  • 5 acertos: 156 apostas ganhadoras, R$ 1.600,55
  • 4 acertos: 2.914 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 29.637 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 18.888 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

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