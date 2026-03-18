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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1189, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):

01 - 02 - 07 - 12 - 19 - 23 - 28

Mês da sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 1.527,61
  • 5 acertos: 5065 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 48943 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 133387 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3638, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):

02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.468.952,88
  • 14 acertos: 276 apostas ganhadoras, R$ 1.594,23
  • 13 acertos: 9165 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 104791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 531745 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CASTANHAL/PA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2985, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):

06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.856.052,53
  • 5 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 34.815,62
  • 4 acertos: 4494 apostas ganhadoras, R$ 1.225,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CATALAO/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6978, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):

09 - 10 - 26 - 44 - 72

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.316.140,34
  • 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 5.646,21
  • 3 acertos: 5585 apostas ganhadoras, R$ 82,80
  • 2 acertos: 124871 apostas ganhadoras, R$ 3,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2368, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):

19 - 24 - 26 - 45 - 66 - 75 - 77

Time do coração: SPORT/PE

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 69.764,70
  • 5 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.675,02
  • 4 acertos: 2571 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 24101 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 7467 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

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