Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1189, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):
01 - 02 - 07 - 12 - 19 - 23 - 28
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 1.527,61
- 5 acertos: 5065 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 48943 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 133387 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3638, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):
02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.468.952,88
- 14 acertos: 276 apostas ganhadoras, R$ 1.594,23
- 13 acertos: 9165 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 104791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 531745 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CASTANHAL/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2985, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):
06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60
Premiação:
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.856.052,53
- 5 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 34.815,62
- 4 acertos: 4494 apostas ganhadoras, R$ 1.225,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CATALAO/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6978, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):
09 - 10 - 26 - 44 - 72
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.316.140,34
- 4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 5.646,21
- 3 acertos: 5585 apostas ganhadoras, R$ 82,80
- 2 acertos: 124871 apostas ganhadoras, R$ 3,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2368, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (17):
19 - 24 - 26 - 45 - 66 - 75 - 77
Time do coração: SPORT/PE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 69.764,70
- 5 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.675,02
- 4 acertos: 2571 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 24101 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 7467 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00