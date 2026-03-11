Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1186, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):
04 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20 - 26
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.639,34
- 5 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 24458 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 106234 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3632, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.681.287,48
- 14 acertos: 265 apostas ganhadoras, R$ 1.900,42
- 13 acertos: 8952 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 114672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 598933 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2982, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):
02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40
- 4 acertos: 2992 apostas ganhadoras, R$ 1.379,77
Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6972, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):
12 - 13 - 25 - 33 - 59
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 10.133,18
- 3 acertos: 4574 apostas ganhadoras, R$ 128,70
- 2 acertos: 112266 apostas ganhadoras, R$ 5,24
Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2365, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):
03 - 07 - 08 - 17 - 29 - 38 - 50
Time do coração: ATLETICO/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 21.224,64
- 5 acertos: 175 apostas ganhadoras, R$ 1.039,57
- 4 acertos: 2899 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 26641 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 14757 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00