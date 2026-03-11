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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1186, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):

04 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20 - 26

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.639,34
  • 5 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 24458 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 106234 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3632, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.681.287,48
  • 14 acertos: 265 apostas ganhadoras, R$ 1.900,42
  • 13 acertos: 8952 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 114672 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 598933 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2982, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):

02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 61.085,40
  • 4 acertos: 2992 apostas ganhadoras, R$ 1.379,77

Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6972, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):

12 - 13 - 25 - 33 - 59

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 10.133,18
  • 3 acertos: 4574 apostas ganhadoras, R$ 128,70
  • 2 acertos: 112266 apostas ganhadoras, R$ 5,24

Acumulado para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2365, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (10):

03 - 07 - 08 - 17 - 29 - 38 - 50

Time do coração: ATLETICO/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 21.224,64
  • 5 acertos: 175 apostas ganhadoras, R$ 1.039,57
  • 4 acertos: 2899 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 26641 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 14757 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

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